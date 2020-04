Coronavirus : Raoult, ce résistant animé par le serment d’Hippocrate

Raoult, l’homme qui en savait trop, celui qui prescrit au seuil de la maladie de l’hydroxychloroquine afin d’éradiquer le Covid-19 en seulement six jours et qui au lieu d’en retirer les honneurs se retrouve lynché à la manière d’un vulgaire candidat de télé-réalité.

Cherchons l’erreur. Il n’ y en a pas, comme dirait La Fontaine : » Que vous soyez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs. »

Par Mélanie Gaudry

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas la tête de l’emploi notre De Gaulle made in 2020 pourtant, il va falloir s’y faire, le messie des confinés et des malades se révèle être un professeur marseillais aux faux airs d’Albus Dumbledore mondialement connu en matière de maladies infectieuses et il s’appelle Didier Raoult.

Pourtant, en dépit de sa prestigieuse réputation et de sa carrière internationalement saluée, le gouvernement français, à l’inverse des Etats-Unis et de la Chine, s’acharne à disqualifier son ordonnance,prétextant le caractère dangereux de l’hydroxychloroquine, médicament pourtant en vente libre jusqu’au 13 janvier alors que le virus commençait à se propager sur le territoire.Les attaques ab hominem contre le scientifique se multiplient, allant jusqu’à décortiquer son passé pour y découvrir une éventuelle casserole et plus récemment reléguer son diagnostic au rang de « fake news. »

Raoult, d’éminent spécialiste pré-pandémie à homme à abattre en titre de nos gouvernants depuis le début du confinement, celui qui met en péril toute une mascarade sanitaire prévue depuis le commencement comme le disait si bien Agnès Buzyn, il y a quelques jours à peine.

Il est inutile de rappeler que cette repentante de pacotille n’est autre que l’épouse du professeur immunologiste Yves Levy, directeur de l’INSERM, un des principaux fondateurs du laboratoire P4 à Huwan, qui a refusé d’octroyer au centre de recherche du professeur Raoult le label que son IHU internationalement reconnue méritait.

Qu’une guerre d’égo soit à l’origine de cette guerre semble abstrait, pourtant, il semblerait que ce soit la sinistre réalité…

Les familles des 1300 patients décédés du virus apprécieront, tout comme les proches des soignants en « première ligne », comme Emmanuel Macron aime à le répéter.

Raoult, l’homme qui en savait trop, celui qui prescrit au seuil de la maladie de l’hydroxychloroquine afin d’éradiquer le Covid-19 en seulement six jours et qui au lieu d’en retirer les honneurs se retrouve lynché à la manière d’un vulgaire candidat de télé-réalité.

Raoult, ce résistant animé par le serment d’Hippocrate, celui dont le traitement pourtant en vente libre depuis plus d’un demi-siècle et reconnu chez nos voisins se révèle providentiellement dangereux au moment même où nous en avons le plus besoin. Cette prescription vénéneuse sur ordonnance puisque le Haut Conseil le préconise lui-même aux personnalités politiques touchées par le coronavirus. Martine vassal et son adjoint, Christian Estrosi et son épouse, et tous ceux qui n’ont pas eu le courage d’assumer leur mépris d’une population qui se meurt de peur et de complications, en ont déjà bénéficié. Cherchons l’erreur. Il n’ y en a pas, comme dirait La Fontaine : » Que vous soyez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs. »

Dans quelques années, quand les JT auront cessé de dénombrer nos morts et de tendre le micro à des spécialistes dépourvus de légitimité, nous évoquerons la non-assistance d’un peuple délibérément placé en danger de mort avec les mêmes trémolos dans la voix que lorsque nous nous remémorons l’affaire du sang contaminé, autre hécatombe sanitaire dont le gouvernement français est « responsable mais pas coupable ».

Mélanie Gaudry

Mélanie Gaudry, Ecrivaine

Décret du 3 avril 2020 portant nomination des membres du comité de scientifiques constitué au titre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19, en qualité de personnalités qualifiées : M. Didier Raoult, infectiologue.

