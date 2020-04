🇺🇸🇷🇺 Le président Donald Trump : La Russie a fourni aux États-Unis des équipements médicaux de haute qualité

L’envoi par la Russie de l’aide médicale aux américains est « un très beau geste du président Poutine » – Donald Trump

M. Trump a commenté la livraison de l’aide médicale de la Russie aux États-Unis

Moscou, le 3 avril, INTERFAX.RU – La Russie a fourni aux États-Unis des équipements médicaux de haute qualité, a déclaré le président américain Donald Trump.

« Il y avait beaucoup d’équipement médical de haute qualité là -bas », a déclaré M. Trump lors d’un briefing à la Maison Blanche.

L’envoi par la Russie de l’aide médicale aux américains est « un très beau geste du président Poutine », a-t-il déclaré.

Le président américain a ajouté qu’il n’aurait pas accepté cette cargaison si son pays n’avait pas besoin de cette fourniture offerte.

Répondant à la question de savoir s’il considère la cargaison comme de la « propagande russe », M. Trump a déclaré que de telles suppositions ne l’intéressaient pas.

Auparavant, l’avion militaire russe An-124 Ruslan avait livré des masques médicaux et du matériel médical aux Etats-Unis. Un accord sur la livraison de cette cargaison a été conclu plus tôt au cours d’une conversation téléphonique entre les présidents de la Russie et des États-Unis.

interfax.ru

Adaptation Yandexfr

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom