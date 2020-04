🇮🇹🇷🇺 Coronavirus, Italie : L’hôpital de campagne de l’armée russe à Bergamo fonctionnera 24 heures sur 24

Nous savons, cependant, qu’un des 15 laboratoires des forces russes de guerre chimique a été transféré en Italie

Les équipes médicales russes, en collaboration avec des collègues italiens, suivent une formation avant de commencer l’admission des patients à l’hôpital de campagne à Bergame.

Les événements ont lieu à l’hôpital de Bergame nommé d’après le Pape Jean XXIII. Au cours de la formation conjointe, les médecins échangent des expériences, se familiarisent avec les algorithmes de travail dans un hôpital de campagne.

La modernisation des unités de soins intensifs a été achevée, où les équipes médicales russes et italiennes commenceront à travailler ensemble pour recevoir et traiter les patients atteints de coronavirus. Tous les équipements installés sont actuellement testés et configurés.

À partir de la semaine prochaine, nos spécialistes effectueront l’admission, la diagnose et le traitement des patients dans 2 départements de soins intensifs et le service de réanimation de l’hôpital de campagne 24 heures sur 24 en trois équipes.

L’hôpital est conçu pour 142 lits. Plus de 200 spécialistes italiens et russes y travailleront.

L’armée russe à Bergame fonctionnera 24 heures sur 24

En mars, huit brigades médicales russes, une centaine de virologistes et d’épidémiologistes militaires, du matériel de diagnostic et de désinfection, un des 15 laboratoires des forces de défense radiologique, chimique et biologique ont été transférés en Italie, où la situation avec le coronavirus est difficile. Le détachement russe travaille dans la région de Lombardie. interfax.ru

