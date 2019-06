120 terroristes du Front Al-Nusra tués par l’armée syrienne

By Ruptly

Syrie, l’armée arabe syrienne repousse les attaques terroristes à Hama

L’armée arabe syrienne SAA a repoussé une attaque du groupe terroriste Hayat Tahrir Al-Sham [HTS, Front Al-Nosra] au nord-ouest de Hama, comme les médias syriens l’ont rapporté samedi.

Les images filmées à Tal Meleh montrent des soldats de la SAA tirant des armes et des nuages de fumée s’élevant sur une ligne de front.

Selon certaines informations, des terroristes du HTS ont lancé une attaque contre des positions de la SAA près à Hama jeudi. La SAA a réagi en détruisant leurs forces, les véhicules blindés des terroristes, et en tuant 120 d’entre eux.

Ruptly

Adaptation Yandex

Dire que la France a armé et financé le Front Al-Nosra, le groupe terroriste en Syrie lié à Al-Qaïda, me met dans l’embarras, le mieux est de citer les vrais responsables français de l’Etat Français de France, De Navarre et des Outre-Mers.

Nous, Yandex, nous désignons les vrais coupables qui ont armé et financé le groupe terroriste Front Al-Nosra qui depuis renommé HTS [Hayat Tahrir al-Sham] sont : Hollande, *Macron, Fabius, Le Drian, by Yandex.

*Le président Macron était conseiller du président Hollande à l’Elysée, au moment des faits.

La France a aussi armé et financé à coups de millions l’Armée syrienne libre FSA opposée au président Assad et même reçue à l’Elysée😡!!!

A l’époque, en 2012, M. Hollande et M. Fabius disaient que les armes, nos missiles Milan, d’autres armes?, fournis aux bons terroristes en Syrie, nous les contrôlons! Leurs Bla-Bla au coin d’un feu de cheminée, entrain de raconter leurs histoires à cents balles, entrain de siroter un bon Whisky, conter leur histoire qu’ils voudraient renverser le président Assad, quit à le tuer, ce projet était fondé, ils ont payé plusieurs factions terroristes pour le faire.

Depuis le président Assad est protégé par les meilleurs hommes des forces spéciales du président Poutine de Russie.

Au fait, M. hollande, M. Fabius , M. Le drian, M. Macron, dans l’absolue ne savent rien, ils ne contrôlent rien du tout, ce sont des « looser », ces armes passent de main en main parmi les groupes terroristes, de plusieurs factions terroristes de Al-Qaïda, de l’Etat islamique, de Daesh.

Ces armes, Ã tout moment, pourraient nous tuer sur notre propre sol en France.