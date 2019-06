Venezuela, t’en fais pas, le président Poutine de Russie est là

La puissance de la Russie est renforcée, équilibre la scène internationale mondiale, selon Vladimir Poutine

Le président Vladimir Poutine rencontre le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres

Vladimir Poutine a rencontré le Secrétaire général des Nations Unies, qui est arrivé à Saint-Pétersbourg pour participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Je voudrais également souligner le rôle très important que joue la Russie en soutenant le multilatéralisme et l’ONU. Un soutien encore plus important en ces temps difficiles que nous vivons.

Et comme vous l’avez dit à juste titre, en tant que membre fondateur, membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie est un acteur absolument indispensable sur la scène internationale aujourd’hui, si nous voulons un monde plus équilibré. Je suis également extrêmement reconnaissant pour les consultations très intenses qu’il a été possible de maintenir avec le Gouvernement de la Fédération de Russie et la mission sur les différentes situations de crise dans le monde, que ce soit en Syrie, en Libye, en République centrafricaine ou au Yémen, mais aussi sur des questions centrales, des questions horizontales qui nous concernent tous, du commerce au climat, aux questions du terrorisme et à d’autres dimensions de paix et de sécurité dans ces pays.

Vladimir Poutine

