Biden, Macron et Stoltenberg, c’est le « Goulag » a dit Putin

Moscou, 17 décembre, INTERFAX.RU : L’armée russe a rapporté que lors de la frappe massive de missiles ce vendredi sur l’Ukraine, plusieurs cibles ont été détruites

Le vendredi 16 décembre, un coup dur a été porté aux systèmes de commandement et de contrôle militaires, au complexe militaro-industriel et aux installations énergétiques de l’Ukraine qui leur fournissent des armes aériennes et maritimes de haute précision à longue portée, a déclaré samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, lors d’un point de presse.

L’objectif des frappes a été atteint. Toutes les installations désignées sont détruites », a-t-il déclaré.

Selon lui, à la suite de la frappe, le transfert d’armes et de munitions de production étrangère a été perturbé, l’avancée des renforts vers les zones de combat a été bloquée, les entreprises de défense de l’Ukraine pour la production et la réparation d’armes, d’équipements militaires et de munitions ont été détruites.

en fait c'est une analyse de Yandexfr ce que pense Vladimir Poutine

