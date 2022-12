Ceux qui ne savent pas, Poutine est KGB!

Moscou. 10 décembre. INTERFAX.RU – Les troupes russes avancent dans les directions de Donetsk et de Krasno-estuaire, a déclaré samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, lors d’un point de presse.

Dans la direction de l’estuaire rouge, les troupes russes ont poursuivi leurs actions offensives, à la suite desquelles des lignes plus rentables ont été occupées. Les tirs d’artillerie et les actions actives des troupes ont perturbé deux contre-attaques des forces armées ukrainiennes, renforcées par des mercenaires étrangers, en direction des colonies de Tchervonokopovka et Tchervona Dibrova de la République populaire de Lougansk », a déclaré Konashenkov.

Selon lui, « jusqu’à 60 militaires et mercenaires ukrainiens, un véhicule de combat d’infanterie et deux véhicules blindés ont été détruits ».

« En direction de Donetsk, les unités russes ont poursuivi leurs actions offensives, éliminant l’ennemi des forteresses fortifiées », a déclaré Konashenkov.

Il a déclaré que « dans la direction de Kupyansk, à la suite d’une défaite de tir de concentrations de main-d’œuvre ennemie dans les zones des colonies de Sinkovka et Kislovka, dans la région de Kharkiv, plus de 30 militaires ukrainiens et trois pick-ups ont été détruits ».

« Plus de 50 militaires ukrainiens tués, deux véhicules de combat d’infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes et trois véhicules ont été détruits », a déclaré Konashenkov.

Selon lui, dans la direction sud-Donetsk, les attaques des unités des forces armées ukrainiennes contre les positions des troupes russes en direction des colonies de Sladkoe et Shevchenko de la RPD ont été déjouées.

« L’ennemi a été vaincu par des tirs d’artillerie, il a été renvoyé sur les lignes de départ. En outre, dans la région du village de Vladimirovka, deux groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à 40 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de transport de troupes et quatre pick-ups », a déclaré Konashenkov.

Au cours de la journée, l’armée russe a frappé six points de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Sinkovka, Kruglyakivka, Berestovoe de la région de Kharkiv, Nevskoye LPR, Bakhmutskoye et Kleshchievka de la RPD », a-t-il déclaré.

Selon le représentant du ministère, 92 unités d’artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, en effectifs et en matériel militaire dans 197 districts ont également été touchées.

« Dans les environs du village de Torskoye DPR, une station radar de contre-batterie produite par les États-Unis AN / TPQ-36 a été détruite. Dans les environs du village de Seversk RPD, deux véhicules de combat ukrainiens du système de lance-roquettes multiples Grad MLRS ont été détruits », a déclaré Konashenkov.

Il a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient détruit quatre drones ukrainiens au-dessus du territoire de la RPD au cours de la journée, ainsi que 10 obus MLRS Himars, Uragan et Vilkha dans la région de Zaporozhye.

infosdanyfr.wordpress.com

L'artillerie russe sur Zaporozhye est infernale, sauve-qui-peut, un déluge de feu #UkraineRussiaWar https://t.co/Z4NPViZYQd — Intropa Jacques (@IntropaJacques) December 10, 2022

interfax.ru