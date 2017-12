Poutine réélu, un risque pour Israël?

La Russie, alliée de l’axe de la résistance! Oups! ⚠️

Ce que le monde a pu voir en Irak, en Syrie et au Liban, pays cibles d’une guerre complexe depuis 2011, a sans doute quelque chose d’inouï : une zone géographique et géostratégique d’une extrême importance a su contrer, seule, une menace existentielle.

Étant la principale cible des terroristes, l’axe de la Résistance a tenu tête au camp américain et il l’a mis presque. Ce n’était guère facile de gagner une guerre aussi vaste et de pousser l’adversaire à se déclarer forfait.

Mais cette victoire désormais acquise, quelle sera l’étape suivante? Selon le général à la retraite libanais, Amin Hoteit, les prémices d’un réajustement stratégique des pays qui composent l’axe de la Résistance ou qui en sont les alliés se multiplient. « À Hmeimim où il était de passage il y a deux semaines, le président russe, Vladimir Poutine a affirmé que l’armée syrienne et ses alliés ont remporté une victoire décisive face au terrorisme », victoire à laquelle la « coalition occidentale n’a pas réellement contribué ». Poutine a aussi souligné que Daech et ses semblables ne seraient plus à même de « reprendre le terrain perdu » ou « mettre en danger l’unité territoriale en Syrie », laquelle sera d’ailleurs « entièrement restituée d’ici peu ». Pour l’analyste libanais, les médias occidentaux ont eu tort de ne retenir du discours de Poutine que la partie consacrée au retrait partiel russe : « car les Russes ne quitteront pas de sitôt la Syrie où ils se sont implantés via des bases de Tartous et de Lattaquié, elles-mêmes promises à de vastes projets de développement. Pour dire la vérité, ces médias ont même raté le message le plus important de l’escale poutinienne en Syrie : en écartant la coalition de l’équation de la victoire, Poutine a désavoué toutes les parties qui comptaient sur la Russie pour endiguer l’axe de la Résistance ou encore pour mettre à l’abri l’occupant israélien. La Russie n’est pas le « gardien d’Israël » encore moins un « frein à la Résistance ».Tout ceci nous renvoie au dernier discours du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tenu à Zahiya sud où le redoutable stratège a affirmé : « La large victoire remportée en Syrie et en Irak et au Liban contre le terrorisme fournira à l’axe de la Résistance l’occasion inouïe de revenir à la mission pour laquelle il est né : la libération de la Palestine.»

La phrase est d’autant plus percutante qu’Israël se trouve dans l’un des moments les plus critiques de son histoire. Acculé dans ses derniers retranchements, c’est tout le monde musulman qu’il a sur le dos. À l’heure qu’il est, le Hezbollah est déjà passé à l’étape suivante : un rajustement stratégique en fonction des acquis militaires en Syrie pour se préparer à une confrontation future ».

Sur qui peut compter Israël ? Sans doute pas la Russie. Et l’Amérique de Trump ? Malgré son air pro-israélien dur et pur, l’administration de Trump n’a pas fait de cadeau à Tel-Aviv. En reconnaissant l’occupation israélienne de Qods, elle a ouvert les portes de l’enfer pour Israël.

parstoday.com