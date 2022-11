Le drone russe Su-70 a été vu en Ukraine

Un binôme de choc Su-70 et Su-57

Le drone de combat russe Sukhoi Su-70 Okhotnik a effectué son tout premier vol conjoint avec le chasseur Sukhoi Su-57 de cinquième génération, d’après les images diffusées par le ministère russe de la Défense.

Selon le ministère de la défense, les deux avions ont décollé d’un terrain d’aviation militaire non divulgué en Russie et ont suivi une route préétablie pendant plus de 30 minutes pour valider les fonctions et les opérations de vol de l’Okhotnik avec le chasseur Su-57.

Le drone de combat d’Okhotnik est conçu par le Bureau de conception de Sukhoi et est équipé d’un moteur à réaction, d’un revêtement anti-radar et peut atteindre une vitesse de 1 000 kilomètres à l’heure

Le binome de combat drone Su-70 et Su-57

Doté de l’AI, l’intelligence artificielle, le drone de combat Sukhoï russe Su-70 « Okhotnik » pèse 20 tonnes, peut emporter 2 tonnes de munitions, vitesse 1000 km/h, autonomie 6000 km, est pratiquement invisible à la détection radar

Sukhoi Su-70 Okhotnik-B

L’espionnage, la surveillance et l’exploration de terrains ennemis seront les principales missions de ce nouvel appareil. Pour ce faire, le drone est équipé de capteurs infrarouges et de systèmes d’optique électroniques. capital.fr

infosdanyfr