🇷🇺📹 Russie: Le binôme de combat, drone Hunter et chasseur Su-57

Wouaou! Maîtrise du ciel du ciel, pratiquement invisible! Le Hunter et le Su-57, un binôme de choc, une nouvelle génération de systèmes d’armes est née

Le premier vol conjoint du drone Hunter et du chasseur Su-57

Le drone « Hunter » [Okhotnik] a effectué le premier vol commun avec l’avion de chasse de la 5ème génération Su-57.

Dans le cadre du programme d’essais en cours, le drone « Hunter » a effectué un vol en mode automatique en configuration complète avec accès à la zone des opérations de tests.

Pendant le vol, l’interaction entre le drone « Hunter » et l’avion de tête dans l’élargissement du champ radar de l’avion de chasse et la désignation des cibles pour l’utilisation d’avions à longue portée sans entrer dans la zone de contre-mesures, d’interventions conditionnelles de la défense antiaérienne du Su-57.

Le premier vol commun a duré plus de 30 minutes. Les essais du plus récent complexe de combat créé par la société Sukhoi Company JSC sont effectués sur l’un des aérodromes d’essai du ministère russe de la Défense.

Le drone « Hunter » est réalisé selon le schéma « aile volante » avec l’utilisation de matériaux et revêtements spéciaux qui le rendent pratiquement invisible aux moyens de détection radar.

Le « Hunter » est équipé d’équipements cibles pour l’optoélectronique, l’ingénierie radio-électronique et d’autres types de reconnaissance.

Ministère russe de la Défense

Adaptation Yandex

Russie : Le drone de combat d’Okhotnik effectue un vol commun avec le Su-57

Le drone de combat russe Okhotnik [Hunter] a effectué son tout premier vol conjoint avec le chasseur Sukhoi Su-57 de cinquième génération, d’après les images diffusées vendredi par le ministère russe de la Défense.

Selon le ministère de la défense, les deux avions ont décollé d’un terrain d’aviation militaire non divulgué en Russie et ont suivi une route préétablie pendant plus de 30 minutes pour valider les fonctions et les opérations de vol de l’Okhotnik avec le chasseur Su-57.

Le drone de combat d’Okhotnik est conçu par le Bureau de conception de Sukhoi et est équipé d’un moteur à réaction, d’un revêtement anti-radar et peut atteindre une vitesse de 1 000 kilomètres à l’heure. Ruptly