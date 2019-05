🔴Juan Guaidó veut la guerre, demande aux Etats-Unis d’attaquer le Venezuela

Les Yankee! Nous sommes pr̻ts! РAmiral Craig Stephen Faller, US Navy

Venezuela, Guaidó et Vecchio demandent officiellement au Commandement Sud une intervention militaire contre le Venezuela

Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela

Etats-Unis d’Amérique

A Amiral Craig Faller

Commandant du

Commandement Sud des Etats-Unis

9301 NW 33rdStreet

Doral, Floride 33172

Monsieur l’Amiral Faller,

Je m’adresse à vous sur instruction du Président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó qui me demande de vous dire que le Gouvernement par intérim remercie les Etats-Unis pour le soutien qu’il en reçoit et vous confirmer que nous sommes prêts à commencer les conversations concernant a coopération qui nous a été offerte par votre commandement.

Comme vous le savez, la situation empire au Venezuela comme conséquence du régime corrompu, incompétent et illégitime de l’usurpateur Nicolas Maduro qui a des conséquences tragiques sur la sécurité nationale au Venezuela et dans les pays voisins. L’impact de la présence de forces étrangères qui mettent en danger notre pays et d’autres pays est également préoccupant.

Nous donnons notre consentement à la planification stratégique et opérationnelle pour que nous puissions remplir notre obligation constitutionnelle envers le peuple vénézuélien pour alléger la souffrance de notre peuple et rétablir notre démocratie.

Nous remercions les Etats-Unis pour leur amitié, leur résolution et leur disposition à soutenir nos efforts continuels pour mettre les Vénézuéliens à la première place et nous espérons une planification et une coordination fructueuses.

Par conséquent, je demande respectueusement une réunion entre le Commandement Sud des Etats-Unis et les membres qui conviennent du Gouvernement par Intérim du Président Guaidó

Sincèrement,

Carlos A. Vecchio

Ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela

aux Etats-Unis d’Amérique

bolivarinfos.over-blog.com

Source resumenlatinoamericano.org

When invited by @jguaido & the legitimate gov’t of #Venezuela, I look forward to discussing how we can support the future role of those @ArmadaFANB leaders who make the right decision, put the Venezuela people first & restore constitutional order. We stand ready! #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/F6ib7mfO47 — U.S. Southern Command (@Southcom) 9 mai 2019

Rétablir l’ordre constitutionnel. Nous sommes prêts!

