🇷🇺 Alina Sanko : Miss Russie 2019

La finale du concours de beauté Miss Russie 2019 s’est déroulée le 13 avril au soir dans la région de Moscou et c’est Alina Sanko, 20 ans, qui a remporté la couronne et le titre de la plus belle femme du pays, devançant 49 autres finalistes.

Outre la couronne en or blanc et ornée de perles qu’elle gardera jusqu’à la prochaine édition du concours, Alina s’est vu remettre le prix de 3 millions de roubles (plus de 41 000 euros) et une voiture.

Née dans la ville d’Azov, dans la région de Rostov-sur-le-Don (sud du pays), la jeune beauté vit actuellement à Moscou où elle étudie l’architecture à l’Université d’État de gestion des terres.

La nouvelle reine de beauté dit aimer les beaux-arts et la littérature. D’ailleurs, cette victoire n’est point la première de sa vie : elle a déjà remporté le concours scolaire panrusse en architecture et arts.

Il y a seulement deux mois, Alina s’est lancée dans la carrière de mannequin. Après avoir passé avec succès plusieurs castings, elle travaille en effet comme modèle pour l’une des principales boutiques en ligne du pays.

Alina a conquis le jury par son défilé en maillot de bain et en robe de soirée mais aussi par ses réponses. Elle a notamment avoué que sa passion était de peindre des portraits.

Elle assure pourtant qu’elle ne s’attendait pas à la victoire : « Vraiment, je ne pensais pas que j’allais gagner. Lorsque j’ai entendu mon nom je ne pouvais pas y croire ».

Le titre de première dauphine est quant à lui revenu à Arina Vernina, de la ville ouralienne d’Ekaterinbourg, et celui de seconde à Ralina Arabova, originaire du Tatarstan.

Il s’agissait de la 24e édition de ce concours de beauté. Pour y participer, les prétendantes devaient être célibataires et âgées de 18 à 23 ans. Comme l’assure la presse, cette année, le jury a accordé une attention particulière à l’aspect naturel de la beauté.

Et si l’élection d’Alina a été saluée par certains, qui ont apprécié son apparence non artificielle, d’autres l’ont jugée « pâle » et « grise ». « Il parait que les belles femmes ont expiré en Russie », ont même écrit certains internautes.

Conférence de presse d’Alina Sanko à Azov

Le 08 juillet 2019.

Fin juin, Alina Sanko, Miss Russie 2019, s’est rendue dans sa ville natale d’Azov. Les habitants de la ville ont accueilli la première beauté du pays avec des applaudissements. Dès l’arrivée d’Alina, une réception solennelle et une conférence de presse officielle ont eu lieu dans une atmosphère chaleureuse et amicale. En plus des représentants des médias, la conférence de presse avec Miss Russie a été suivie par ses nombreux fans et abonnés sur le réseau social Instagram, ainsi que les étudiants de la 1ère école, qu’Alina a été diplômée, il y a quelques années. La conférence de presse a été suivie d’une séance impromptue de photos et d’autographes avec la beauté. Alina a avoué qu’elle ressent des sentiments indescriptibles dans sa ville natale.

– J’adore mon Azov et je suis heureuse de l’avoir représenté au concours national de beauté, dit-elle.

Alina a également dit que maintenant son plus grand désir est de représenter la Russie dans la compétition internationale « Miss Monde », qui lui permettra de continuer à participer à des projets de charité, parce que, selon la beauté, la chose la plus importante dans la vie d’une fille est de pouvoir aider les autres, porter le bien, développer et améliorer. Aujourd’hui, Alina est étudiante à la Faculté d’architecture de l’Université de gestion du territoire de Moscou, elle étudie le design architectural et va se développer de manière créative : elle peint des tableaux et rêve de sa propre exposition. Alina considère sa mère comme un exemple de beauté et un idéal en tout et conseille à toutes les filles qui veulent réussir d’être toujours elles-mêmes. missrussia.ru

