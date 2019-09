Attaques sur l’Arabie : Le président Donald Trump, prêt à riposter face à l’Iran

Le message « met en garde les responsables américains » en soulignant « que si une action quelconque devait être prise contre l’Iran, celui-ci opposerait une réponse immédiate d’une portée bien plus grande qu’une simple menace », ajoute la dépêche d’Irna.

M. Pompeo a accusé directement dimanche l’Iran d’être responsable des attaques revendiquées la veille par les rebelles yéménites Houthis contre des installations pétrolières de premier plan en Arabie saoudite, rivale régionale de la République islamique.

M. Trump avait déclaré de son côté être prêt à riposter à ces attaques en soutien à son allié saoudien. « Il semble » que l’Iran soit derrière, « mais je veux savoir avec certitude qui est responsable » avant de prendre une décision, avait-il néanmoins déclaré.

L’Iran et les Etats-Unis n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980.

L’Arabie saoudite doit annoncer mercredi les résultats de son enquête sur ces attaques contre le royaume, où le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo est attendu pour discuter d’une éventuelle riposte.

afp.com

Yandex

1. Negotiation with U.S. means imposition of their demands on Iran

2. Negotiation means a show of the success of U.S.’s policy of maximum pressure.

That’s why the respected President, FM & others unanimously declared we won’t negotiate with U.S. bilaterally or multilaterally.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) September 17, 2019