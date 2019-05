📹Syrie : Les forces de Assad poursuivent leur offensive à Hama

Les avions syriens bombardent Hama, auparavant les forces russes et syriennes avaient détruit les forces blindées des terroristes

L’armée arabe syrienne SAA a poursuivi son offensive contre les terroristes de Jabhat al-Nusra [HTS, Front Al-Nosra] qui campaient sur la piste d’atterrissage d’Al-Shariyah à Hama.

Les images filmées mardi montrent des explosions de tirs d’artillerie de la SAA. La vidéo montre également des soldats fidèles au gouvernement observant le bombardement à l’aide de jumelles et d’autres équipements de repérage d’artillerie. On a également vu des hélicoptères et des avions attaquer au-dessus de la région.

La SAA a lancé ses opérations contre Jabhat al-Nusra dans les provinces de Hama et Idlib, après que le groupe aurait rompu l’accord de zone de « désescalade » en lançant des attaques à la roquette contre des villages situés dans des zones sécurisées.

Drone images of Russian & Syrian airstrikes on militants targets in northern Syria https://t.co/rPozQCVMuX — Muraselon News (@Muraselon) 14 mai 2019

18+ Watch aftermath of jihadist rebels failed attack in northern Hama https://t.co/W13gQIHHng — Muraselon News (@Muraselon) 14 mai 2019

[Graphic 18+] Video of rebels losses after failed attack against the Syrian Army in northern Hama https://t.co/iP3YVAVL33 — Muraselon News (@Muraselon) 14 mai 2019

#Syria: Inghimasis readying to attack Regime positions on N. #Hama front. Attacks continue tonight. Heavy bombardment by #SyAF choppers. pic.twitter.com/FJlguTWbSS — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 13 mai 2019

Drôle de guerre, les Inghimasis sont plutôt coté Damas et russes, sur cette vidéo, ils ont changé de camp, bon parfois on ne sait trop, qui est avec qui. D’autres groupes des Inghimasis combattaient avec les forces spéciales russes dans le désert Nord de Deir Ezzor.

Les Inghimasis sont des combattants féroces, ils sont agiles, dans le désert, ce sont pisteurs, des éclaireurs. Là , le combat évolue, ils ont des chars, des blogs, des iPhone, et, ils postent des vidéos sur les réseaux sociaux…