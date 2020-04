🇺🇸🇷🇺 WWII, les soldats soviétiques et américains se sont serrés la main à Elbe : Trump et Poutine publient une déclaration conjointe

Leur exploit héroïque ne sera jamais oublié – Vladimir Poutine and Donald Trump

By Kremlin

Déclaration conjointe du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et du Président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, commémorant le 75e anniversaire de la réunion sur l’Elbe

Le 25 avril 2020 marque le 75e anniversaire de la rencontre historique entre les soldats soviétiques et américains, qui se sont serré la main sur le pont endommagé de l’Elbe. Cet événement a annoncé la défaite décisive du régime nazi.

La rencontre sur l’Elbe a représenté le point culminant des efforts considérables déployés par les nombreux pays et peuples qui ont uni leurs forces dans le cadre de la déclaration des Nations unies de 1942. Cette lutte commune a exigé d’énormes sacrifices de la part de millions de soldats, de marins et de citoyens sur de multiples théâtres de guerre.

Nous reconnaissons également les contributions de millions d’hommes et de femmes sur le front intérieur, qui ont forgé de grandes quantités de matériel de guerre pour les utiliser dans le monde entier. Les travailleurs et les fabricants ont joué un rôle crucial en fournissant aux forces alliées les outils nécessaires à la victoire.

L' »Esprit de l’Elbe » est un exemple de la manière dont nos pays peuvent mettre de côté leurs différences, établir la confiance et coopérer à la poursuite d’une cause plus importante. Alors que nous travaillons aujourd’hui à relever les défis les plus importants du 21e siècle, nous rendons hommage à la valeur et au courage de tous ceux qui ont combattu ensemble pour vaincre le fascisme. Leur exploit héroïque ne sera jamais oublié.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr

Joint statement by President of the Russian Federation Vladimir Putin and President of the United States of America Donald Trump commemorating the 75th Anniversary of the meeting on the Elbe: https://t.co/Kgng6ukeOM — President of Russia (@KremlinRussia_E) April 25, 2020

Trump and Putin issued a symbolic statement for US and Russia to ‘build trust, and cooperate,’ raising fresh concerns about their relationship https://t.co/ovAMo9ivFz — Business Insider (@businessinsider) April 25, 2020

Trump et Poutine ont publié une déclaration symbolique pour que les États-Unis et la Russie « construisent la confiance et coopèrent », soulevant de nouvelles préoccupations concernant leurs relations

By Joseph Zeballos-Roig

By Joseph Zeballos-Roig

Dans cette déclaration, M. Trump et M. Poutine ont tous deux déclaré qu’ils cherchaient à mettre de côté leurs divergences et à coopérer sur des questions importantes.

Trump et Poutine ont publié une déclaration commune appelant à une coopération renouvelée entre les États-Unis et la Russie malgré les tensions actuelles entre les deux gouvernements.

« L’esprit de l’Elbe est un exemple de la manière dont nos pays peuvent mettre de côté leurs différences, construire la confiance et coopérer pour une cause plus importante », peut-on lire dans la déclaration, qui fait référence à la coopération entre l’Amérique et la Russie tout au long de la Seconde Guerre mondiale.

De telles déclarations commémorant l’événement de la Seconde Guerre mondiale sont rares, et la dernière a été publiée en 2010 par le président Obama.

La déclaration a soulevé des inquiétudes chez les législateurs et les responsables politiques qui restent sceptiques quant aux objectifs de Moscou, a rapporté le Wall Street Journal.

Le président Trump et le président russe Vladimir Poutine ont publié samedi une déclaration conjointe symbolique appelant à une coopération renouvelée, a rapporté le Wall Street Journal, et ont soulevé de nouvelles préoccupations concernant leurs relations.

La déclaration visait à mettre en évidence la coopération entre l’Amérique et la Russie tout au long de la Seconde Guerre mondiale et elle commémorait le 75e anniversaire de l’association des troupes américaines et russes sur l’Elbe en Allemagne le 25 avril 1945. Elle signifiait que la fin de la guerre était proche.

Dans cette déclaration, M. Trump et M. Poutine ont tous deux déclaré qu’ils cherchaient à mettre de côté leurs divergences et à coopérer sur des questions importantes.

L' »esprit de l’Elbe » est un exemple de la manière dont nos pays peuvent mettre de côté leurs différences, établir la confiance et coopérer dans la poursuite d’une cause plus importante », selon la déclaration.

Elle a d’abord été publiée par le Kremlin, et la Maison Blanche l’a également publiée par la suite.

L’événement n’est généralement pas commémoré, bien que le président Obama ait publié une déclaration similaire avec le président russe de l’époque, Dmitri Medvedev, en 2010.

La déclaration a suscité de nouvelles inquiétudes chez les législateurs et les responsables politiques, rapporte le Journal. Il y a toujours des tensions en cours sur la campagne de désinformation de Moscou pendant les élections de 2016 et ses efforts pour aider le président Trump.

Les diplomates et les responsables de la sécurité nationale ont longtemps été sceptiques quant aux objectifs ultimes de Moscou, selon le journal. Le gouvernement russe fournit une aide militaire essentielle au président syrien Bachar al-Assad qui a fait basculer le cours de la guerre civile en sa faveur, l’aidant à vaincre les groupes rebelles soutenus par les Américains.

Poutine avait invité Trump à Moscou pour le défilé annuel du 9 mai célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Trump a décliné l’invitation et l’événement a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Certains experts craignent que la vague de manifestations anti-blocage aux États-Unis ne donne à la Russie l’occasion de s’immiscer dans la politique américaine, a récemment rapporté Sonam Sheth, de Business Insider.

« Nous devrions être sur nos gardes », a déclaré précédemment l’ancien directeur par intérim de la CIA, John McLaughlin. « Ils doivent être tentés. C’est une cible naturelle pour eux. » businessinsider.fr

