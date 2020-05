Quneitra, SANA – L’ennemi israélien a mené une agression aux missiles contre des positions dans la région du sud en y faisant des dégâts matériels.

Le correspondant de Sana a indiqué que les hélicoptères de l’ennemi israélien avaient attaqué après minuit depuis l’espace aérien du Golan syrien occupé aux missiles des positions dans la région du sud, faisant savoir que les dégâts étaient uniquement matériels.

sana.sy

Un loser est un perdant. Il s’agit d’un anglicisme péjoratif qualifiant une personne manquant d’assurance et enchaînant les mauvais choix ou coups du sort. A l’inverse du winner, le loser est un minable, un raté.

Yandexf

#BreakingNews: #Israel launches 5 missiles from the occupied #Golan territory and landed in multiple locations in Al-Qunaitra city leaving material damages, governor says.

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) April 30, 2020