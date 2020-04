🇩🇪🇷🇺 Coronavirus : Mme. Merkel téléphone à Poutine, KGB Putin répond, le Donbass sera bientôt russe

Nein! Putin! Si, si! HaHaHa! 😅😂🤣

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec la Chancelière fédérale de la République fédérale d’Allemagne, Angela Merkel, à l’initiative de la partie allemande.

La discussion a porté sur la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les deux dirigeants ont souligné l’importance d’une coordination étroite des efforts internationaux dans ce domaine avec la participation active de l’Organisation mondiale de la santé. Ils ont convenu de maintenir des contacts bilatéraux entre les ministères concernés.

Le règlement du conflit intra-ukrainien a été discuté en détail. Les deux dirigeants ont salué le récent échange de prisonniers entre Kiev et les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Ils ont souligné la nécessité d’une mise en œuvre cohérente du paquet de mesures de Minsk et des décisions prises lors du sommet de Normandie. Il a été noté, en particulier, que les autorités ukrainiennes devraient respecter leurs engagements concernant l’aspect politique du processus de règlement, y compris la formalisation du statut spécial du Donbass dans la législation ukrainienne.

Les deux dirigeants ont également évoqué les développements en Syrie et en Libye ainsi que la situation actuelle sur le marché mondial du pétrole.

