Syrie : Le convoi militaire de l’armée turque brûle près de Saraqib suite aux frappes de l’armée syrienne

La vidéo montre la colonne militaire de l’armée turque brûlant à l’ouest de la ville de Saraqib. Cette colonne a été détruite par des tirs d’artillerie de l’armée syrienne en réponse à la tentative de l’armée turque de protéger les militants liés à Al-Qaïda dans la région.

Telephone conversation with President of Turkey Recep Tayyip Erdogan: the Syrian crisis https://t.co/pomCbJsCkN

— President of Russia (@KremlinRussia_E) February 12, 2020