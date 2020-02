Poutine est là dans son intention de poursuivre les terroristes jusque dans les chiottes

L’armée syrienne gagne du terrain dans le sud d’Alep

L’armée arabe syrienne SAA a gagné plus de terrain dans le gouvernorat d’Alep cet après-midi suite au retrait des groupes djihadistes de plusieurs zones proches de l’autoroute M5 Alep-Damas.

Selon une source militaire cet après-midi, la 25ème division des forces de mission spéciale de l’armée arabe syrienne Tiger Forces a capturé au moins trois villes des rebelles djihadistes après une courte bataille le long de l’axe provincial Alep-Idlib.

La source a déclaré que l’armée syrienne a capturé les villes d’Al-Zurbah, Al-Barqoum et Al-Salihiyah aux rebelles djihadistes, donnant à leurs forces de nouvelles positions le long de la route Alep-Damas.

Il ajoute que l’armée syrienne est toujours en mouvement dans le sud d’Alep et devrait capturer plus de territoire des rebelles djihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham HTS et de leurs alliés dans les prochaines heures.

Les rebelles djihadistes ont effectué une retraite marathon des gouvernorats d’Idlib et d’Alep au cours des trois dernières semaines, ce qui a entraîné la perte de plusieurs zones importantes comme Ma’arat Al-Nu’man et Saraqib.

Syrie : Un convoi militaire turc traverse la frontière au milieu de l’offensive de l’armée syrienne à Idlib

Un convoi militaire turc a traversé la frontière syrienne, entrant dans la partie nord-est du pays contrôlée par l’opposition vendredi.

Les images filmées au village de Kafr Lusin, près de Kafaldin, montrent un grand convoi de chars, de véhicules blindés et de camions de ravitaillement roulant sous les drapeaux turcs.

Selon les rapports, Ankara a augmenté sa présence militaire en Syrie après que l’armée arabe syrienne SAA soit entrée dans une ville stratégique de Saraqib, près d’Idlib, après plusieurs jours d’offensive militaire. Ruptly

La puissance du KGB Poutine d’associer Erdogan à détruire les terroristes en Syrie porte ses fruits, la bataille d’Idlib sera encore longue, montre un chemin sinueux et pleines d’embuches, Poutine a dit, parlant d’Ergodan, vaut mieux un ennemi dans son camp que contre la Grande Russie, maintenant, Erdogan est un ami sincère de Poutine, ils parlent affaires, nation russe, nation turque, gaz, pétrole, tourisme… Un respect mutuel. Face à Poutine au Moyen-Orient, les occidentaux ont perdu par une diplomatie que seul le KGB Putin peut le faire, proche de ses amis, la sincérité des mots et des actes! Yandexfr.

