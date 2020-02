Poutine a déclaré que les armes hypersoniques de la Russie ont rendu le système de défense antimissile américain inutile

Vladimir Poutine – La Russie dispose désormais d’armes hypersoniques

Moscou, 13 février, INTERFAX.RU – Les armes hypersoniques russes ont rendu inutiles les tentatives américaines d’égaler le potentiel nucléaire de la Russie, a déclaré jeudi le président Vladimir Poutine.

Lors de la réunion du chef de l’Etat avec le groupe de travail sur la préparation des amendements à la Constitution, l’écrivain Zakhar Prilepin a suggéré de fixer le statut nucléaire de la Russie dans la Loi fondamentale. A cet égard, Poutine a attiré l’attention sur le fait que « certains experts à l’étranger travaillent à rendre les armes nucléaires inutiles pour leurs propriétaires ».

Par exemple, le système de défense antimissile des États-Unis, dont vous êtes tous bien conscients, vise précisément à « dévaloriser » notre potentiel nucléaire, le rendant ainsi insignifiant [inexistant, superflu] », a expliqué le dirigeant russe.

Cependant, après que la Russie ait acquis des armes hypersoniques, les tentatives de Washington d’égaler le potentiel nucléaire de la Russie et les dépenses de plusieurs milliards de dollars des autorités américaines à ces fins ont perdu leur sens, a souligné Poutine.

Nous ne rattrapons personne

Auparavant, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré que la Russie développait une nouvelle génération d’armes. « Pour la première fois dans l’histoire des armes de missiles nucléaires – y compris la période soviétique et l’histoire récente – nous ne rattrapons personne », a déclaré M. Poutine dans un message à l’Assemblée fédérale le 15 janvier 2020, notant que d’autres grands États du monde n’ont pas encore créé les armes dont dispose la Russie.

Dans un message adressé à l’Assemblée fédérale en février 2019, Poutine a déclaré que la Russie avait développé un missile hypersonique naval « Zircon ». Le Président a déclaré que le missile Zircon pourra frapper des cibles au sol et en surface à une distance de plus de 1 000 kilomètres à une vitesse d’environ Mach 9 [11 000 km/h].

Et en mars 2018, dans un message à l’Assemblée fédérale, Poutine avait annoncé que la Russie avait entamé une phase active de tests d’un nouveau missile balistique intercontinental « Sarmat ». Il remplacera le missile stratégique le plus lourd du monde – Voevoda. Poutine a également déclaré que la Russie dispose désormais d’armes hypersoniques – le système de missiles stratégiques Avangard et le système aviation Dagger, a développé un drone sous-marin nucléaire, des lasers de combat et un missile de croisière avec une centrale nucléaire.

« Avangard »

Le 27 décembre 2019, le ministère russe de la Défense a annoncé que le premier régiment de missiles armé d’un complexe stratégique avec l’unité de combat hypersonique Avangard a été mis en service.

Auparavant, le département militaire avait annoncé les préparatifs du déploiement du premier régiment avec l’Avangard près d’Orenbourg. Le ministère russe de la défense a rapporté que « Avangard » a été montré aux inspecteurs américains qui étaient en Russie du 24 au 26 novembre dans le cadre du traité START-3.

« Avangard » est un nouveau système russe de missiles stratégiques avec une unité de combat hypersonique. On sait qu’au départ, les unités de combat Avangard sont installées sur des missiles balistiques intercontinentaux [ICBM] UR-100N UTTH. Leurs porteurs seront alors de nouveaux missiles intercontinentaux Sarmat.

L’Académie militaire des forces de missiles stratégiques a déjà signalé que, lorsqu’il se dirige vers cible, l’unité de croisière « Avangard » effectue des manœuvres contrôlées en altitude et à la fois latéralement, ce qui rend son vol imprévisible pour tout équipement de défense antimissile.

« Missiles américains super rapides »

Pendant ce temps, le président américain Donald Trump avait déclaré que l’armée américaine dispose de missiles qui peuvent atteindre la cible beaucoup plus rapidement que les missiles « conventionnels ».

« Nous avons des missiles super rapides. Et nous en avons beaucoup. C’est ainsi que nous les appelons – des missiles super rapides. Ils sont quatre, cinq, six et même sept fois plus rapides que les missiles conventionnels », a déclaré M. Trump à Washington, D.C., le 10 février, en s’adressant aux gouverneurs des États américains. M. Trump a expliqué que les États-Unis ont besoin de tels missiles « parce que la Russie a quelque chose comme ça » – des missiles qui peuvent atteindre très rapidement leurs cibles.

« Je peux vous dire comment ils ont obtenu l’accès. Ils les ont [la technologie – US], peut-être grâce aux plans d’Obama », a-t-il déclaré. M. Trump a ajouté qu’à l’époque, les États-Unis n’étaient pas engagés dans la mise en œuvre de tels plans. « Et c’est très mauvais », a déclaré le président. Il a noté que non seulement la Russie, mais aussi la Chine travaillent dans ce domaine.

interfax.ru

Adaptation Yandexfr

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom