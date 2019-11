La Russie et la Biélorussie préoccupés par l’OTAN à ses frontières

Macron disait que l’OTAN ne servait à rien, mais continue d’approcher les frontières de la Russie! À la moindre étincelle, Poutine lancera ses missiles

Minsk, Moscou préoccupés par le développement de l’infrastructure de l’OTAN près de la frontière biélorusse

MOSCOU, 18 novembre, Interfax – Minsk espère que ses préoccupations concernant le renforcement des capacités militaires de l’OTAN près des frontières de la Biélorussie seront prises en compte, a déclaré lundi le ministre biélorusse des Affaires étrangères Vladimir Makei.

« Nous avons parlé à de nombreuses reprises de notre intérêt pour le développement d’un dialogue équitable et mutuellement respectueux avec l’OTAN, qui contribuerait à rendre les activités militaires en Europe plus transparentes et prévisibles », a déclaré M. Makei au début d’une réunion conjointe des ministères des Affaires étrangères russe et biélorusse.

« Nous espérons que nos préoccupations concernant le renforcement des capacités militaires de l’OTAN et le renforcement de son infrastructure près des frontières de la Biélorussie seront entendues par l’Alliance et ses Etats membres. Tout au moins, nos derniers contacts avec des représentants américains nous donnent un tel espoir », a-t-il dit.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou et Minsk sont préoccupés par les activités militaires croissantes de l’OTAN près des frontières des deux pays.

« Nous sommes convenus aujourd’hui d’examiner une situation qui prend forme dans la région euro-atlantique. Nous sommes préoccupés par le fait que l’OTAN continue de s’efforcer de rapprocher son architecture militaire de nos frontières, et nous sommes préoccupés par l’activité croissante de l’Alliance de l’Atlantique Nord près de nos pays », a déclaré M. Lavrov.

La Russie et la Biélorussie estiment que ces processus devraient être examinés dans le contexte des obligations existant dans le cadre de l’OSCE qui stipulent que les pays ne doivent pas renforcer leur sécurité au détriment de celle des autres, a-t-il déclaré.

