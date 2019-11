Le président Poutine a souhaité un joyeux anniversaire au Patriarche Kirill

En Orthodoxie de Russie, il n’y a plus aucun doute, il y a Vladimir Poutine et les hommes de Dieu

Kremlin

Vladimir Poutine a souhaité un joyeux anniversaire au Patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie

Vladimir Poutine a rencontré le Patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie dans les chambres patriarcales du Kremlin.

Le Président a adressé ses vœux d’anniversaire au Primat de l’Eglise orthodoxe russe.

en.kremlin.ru

La France chrétienne

Adaptation Yandexfr

