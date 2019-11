Évidemment, Poutine, c’est l’orthodoxie, mais, la présence à ses cotés des confessions religieuses de toute la Russie, à toutes les commémorations des guerres patriotiques devrait y faire réfléchir l’occident

Pour Poutine, les religions en Russie sont aussi puissantes que l’armée russe, le président Poutine peut donc vaquer par le monde, personne ne pourra le contredire, puisse que lui-même appartienne à ce monde religieux – Ce que lit Yandexfr dans les pensées de Poutine

Où qu’en soit dans le monde, chez les taliban en Afghanistan, les Hezbollah, Irak, Iran, Syrie, Yémen, Libye, Arabie Saoudite, les Émirats, en Asie…, le président Poutine est reconnu comme un homme de Dieu!

Alors, qu’en France, nos politiques laissent défiler les islamistes dans nos rues… Nos églises sont brûlées, nos prêtes sont tués…

France : Des centaines de personnes se joignent à la marche de la génération identitaire contre les islamistes à Paris

Des centaines de membres et de partisans du mouvement Génération Identitaire ont défilé dimanche à Paris, sous le slogan « Contre les islamistes, nous défendons la France ».

La manifestation a lieu une semaine après un rassemblement massif contre l’islamophobie.

Après l’attentat meurtrier perpétré le 3 octobre au siège de la police parisienne, le mouvement a appelé les partisans à descendre dans la rue et à dénoncer les djihadistes et tous ceux qui les soutiennent.

« Nous pensons que tous les musulmans ne sont évidemment pas islamistes, mais que toutes les attaques islamistes sont menées au nom de l’islam, et nous pensons que les musulmans non islamistes et les islamistes font tous deux partie d’un danger pour notre civilisation, l’islamisation. Par conséquent, le danger islamiste est lié à la sécurité, [disons le danger de] la mort violente d’une attaque, et le danger de l’Islam modéré est la propagation sur notre terre et dans notre société d’habitudes, coutumes, idées et pratiques qui ne sont pas les nôtres et que nous rejetons », a déclaré un manifestant.

Génération Identitaire, l’aile jeunesse du Bloc Identitaire, l’organisation du mouvement [d’extrême droite] française, a été fondée en 2012. Le groupe a des sections dans toute l’Europe et a été classé comme extrémiste de droite par l’Office fédéral allemand pour la protection de la Constitution en 2019.

Dépôt de fleurs au monument dédié à Kuzma Minin et Dmitry Pozharsky

Comme le veut la tradition, Vladimir Poutine a déposé des fleurs sur la Place Rouge à Moscou, à l’occasion de la Fête de l’unité nationale, en l’honneur de Kouzma Minin et Dmitri Pozharski.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie, a assisté à la cérémonie, le chef du Sangkha bouddhiste traditionnel de Russie Damba Ayusheyev, le président du Centre de coordination musulman du Caucase du Nord Ismail Berdiev, archevêque de l’Église évangélique luthérienne de Russie Dietrich Brauer, le Président du Conseil des Muftis de Russie Ravil Gainutdin, le Métropolite Korniliy de Moscou et de toute la Russie de l’Eglise orthodoxe russe de rite ancien, le Secrétaire général de la Conférence des Evêques catholiques de Russie Igor Kovalevsky, les membres du Conseil présidentiel des relations interethniques, les étudiants et représentants des organisations de jeunesse.

La Journée de l’unité nationale a été instituée en 2005 pour commémorer les événements de 1612, lorsque Kouzma Minine et Dmitri Pozharski ont conduit l’armée populaire de volontaires à libérer Moscou de l’occupation étrangère. en.kremlin.ru

