Syrie : Les forces aériennes russes et syriennes lancent la plus grande attaque de l’année alors que l’offensive d’Idlib approche

Bombardement total, plusieurs avions ont décollé ce soir sans interruption

By News Desk

BEYROUTH, LIBAN, 20h40 – Les forces aériennes syriennes et russes ont lancé leur plus grande attaque de l’année sur le nord-ouest de la Syrie, a indiqué ce soir une source militaire à Al-Masdar.

Selon la source, les forces aériennes syriennes et russes ont pris pour cible des dizaines de villes et villages le long de l’axe Hama-Idlib, avec une forte concentration des frappes sur le bastion rebelle de Kafr Naboudeh.

La source a ajouté que les forces aériennes russes et syriennes utilisaient à la fois des avions de chasse et des hélicoptères d’attaque lors de leur bombardement intensif du nord de Hama et du sud d’Idlib.

Lundi soir, l’armée arabe syrienne SAA a commencé à rassembler ses troupes dans le nord de Hama et le sud d’Idlib pour ce qui semble être une offensive limitée qui visera la zone démilitarisée.

Une source à Damas a déclaré à Al-Masdar que l’armée avait reçu le feu vert pour lancer l’offensive, mais qu’en raison des pressions exercées par la Turquie, l’opération ne viserait pour le moment que les zones de la zone démilitarisée.

Il serait très difficile pour l’armée syrienne de pousser sérieusement dans le gouvernorat d’Idlib, même avec l’aide des forces aériennes russes.

Le terrain accidenté d’Idlib, en particulier dans les parties nord et ouest du gouvernorat, et sa population majoritairement pro-rebelle ne font qu’ajouter à la complexité d’une telle opération.

mobile.almasdarnews.com

Adaptation Yandex

L’armée de l’air russe attaque les positions rebelles dans le nord de Hama, #Syrie https://t.co/KNUJfned7K via @IntropaJacques Les avions russes bombardent sans relâche les forces rebelles à Hama et Idlib #Syria #RuAF pic.twitter.com/obVtZr50Ms — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 30 avril 2019

#Syria: scores of #SyAF & #RuAF airstrikes pummeled today the N.-NW. #Hama countryside following biggest escalation since September 2018. Raids continue tonight. pic.twitter.com/tAw9xP3bFr — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 30 avril 2019

Syrie, des dizaines frappes aériennes des avions syriens SyAAF et russes RuAF aujourd’hui dans le Nord et Nord-Ouest de Hama après la plus grande escalade depuis septembre 2018. Les raids se poursuivent ce soir.

#Syria: #SyAF warplanes incl. « barrel bomber » helicopters were & are still heavily used today to strike N. & NW. #Hama countryside. Severe devastation in many areas, some literally flattened by #Russia|n firepower, esp. near #Lataminah. pic.twitter.com/V6olmTJf7g — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 30 avril 2019

Syrie, les avions syriens SyAAF y compris les hélicoptères «bombardiers à Canon» étaient encore très utilisés aujourd’hui pour frapper le Nord et le Nord-Ouest de Hama. Dévastation sévère dans de nombreux domaines, certains littéralement aplati par la puissance de feu des forces de Russie RuAF, en particulier au Nord près Lataminah.

#Syria: more warplanes took off tonight from #Hama Airbase as bombardment of N. #Hama countryside is uninterrupted. While it remains to see if it’s the prelude to a major ground Offensive, both sides are now cleraly preparing for such scenario. — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 30 avril 2019

Syrie, plusieurs avions ont décollé ce soir de Hama la base aérienne comme bombarder le Nord de Hama sans interruption. Bien qu’il reste à voir si c’est le prélude à une offensive majeure terrestre, les deux parties se préparent très clairement maintenant à un tel scénario.

#Syria: heavy bombardment continues on N. #Hama countryside tonight. Airstrikes also started on W. #Aleppo countryside. Heavy artillery also used. pic.twitter.com/1P291EcvYb — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 30 avril 2019

Syrie, des bombardements lourds se poursuivent sur Nord de la ville de Hama ce soir. Les frappes aériennes ont également débuté sur Ouest d’Alep. L’artillerie lourde a aussi été utilisée.