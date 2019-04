La corvette russe Stoykiy tire des missiles anti-navires Uranus

Lancements de formation et de combat de missiles anti-navires « Uranus »

Le complexe d’Uranus est l’arme principale de la corvette. Il est conçu pour détruire jour et nuit les navires à grande vitesse opérant de manière autonome ou faisant partie de convois et d’unités amphibies, dans des conditions météorologiques simples et complexes, dans des conditions de résistance au tir et radio-électronique [brouillage].

Deux missiles de croisière ont réussi à atteindre une cible à la dérive située à plus de 30 km du navire de combat.

Ministère russe de la Défense

Kh-35 Uran Uranus

Stoykiy – Corvette de classe Steregushchiy

