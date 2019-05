Direct, Gilets Jaunes, 1er Mai : Benalla fait parti des 7 400 “Robocop” des forces de l’ordre à Paris

View this post on Instagram

Un manifestant en masque «Benalla» lors de la manifestation du 1er-Mai à Paris ⠀ À l'approche du 1er mai, plusieurs collectifs de manifestants ont proposé de marquer le premier anniversaire de l'«affaire Benalla» qui continue d'embarrasser l'élite politique française. ⠀ Sur la page Facebook de l'évènement 1er mai 2019: Benalla, un an déjà!, les organisateurs invitent leurs concitoyens à arborer mercredi prochain lors de la manifestation un masque représentant l'ex-collaborateur de l'Élysée afin de «symboliser "La Répression En Marche" et l'impunité du pouvoir».