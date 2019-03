Crimée, Russie : Le président Poutine rencontre la délégation française

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour développer les relations avec nos amis en France – Vladimir Poutine

Kremlin

Au cours de sa visite en Crimée, Vladimir Poutine a rencontré des membres de la République française

Président de la Russie Vladimir Poutine : Mesdames et messieurs, mes amis. Permettez-moi de vous souhaiter cordialement la bienvenue en Russie, en Crimée. Je sais que ce n’est pas votre première visite ici, et je suis très heureux de voir des amis qui souhaitent voir se développer les relations entre la Russie et l’Europe dans son ensemble et la Russie et la France en particulier.

Bon nombre d’entre vous sont engagés dans des activités politiques et certains d’entre vous poursuivent ce travail maintenant. Je sais que beaucoup d’entre vous souhaitent revenir à la politique et envisagent de se présenter aux élections des organes représentatifs à différents niveaux. J’espère que vous et ceux qui pensent de même en Europe ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour rétablir des relations normales entre la Russie et l’Union européenne et entre la Russie et la France.

Comme vous pouvez le constater, nous avons de nombreux amis en Europe et de nombreux amis en France qui, comme vous, sont motivés à développer des relations bilatérales qui intéressent tous les Français, l’Europe en général et la Russie. Nous nous y intéressons parce que nous nous soutenons activement les uns les autres dans l’économie et dans la politique mondiale, et surtout parce que nous sommes liés par l’histoire commune de nos nations. Nos relations ont été différentes à différentes époques, mais le monde moderne et les tendances actuelles du développement exigent que nous unissions nos efforts pour atteindre un résultat commun, un succès commun.

Nous avons beaucoup d’amis en Europe, et en France en particulier, qui pensent comme vous, et je le sais très bien. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour développer les relations avec nos amis en France et dans toute l’Europe.

Je n’ose pas vous retenir longtemps. Je suis juste venu vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter bonne chance.

Vladimir Poutine

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

Meeting with members of the French public in #Crimea https://t.co/CGVEJe0PeN pic.twitter.com/Cw6eN1TaG7 — President of Russia (@KremlinRussia_E) 18 mars 2019

Rencontre avec le Président Vladimir #Poutine, direct, cordial, sans langue de bois. Questions sur les sanctions agricoles, les visas des jeunes de #Crimée, remerciements pour l’action de la #Russie en #Syrie. Évocation de #BrienneleChâteau et de l’Empereur ! @ThierryMARIANI pic.twitter.com/T837gA7I2W — Nicolas DHUICQ (@NicolasDHUICQ) 18 mars 2019

Cinq ans après le rattachement à la #Russie 🇷🇺, #Poutine salue le patriotisme des habitants de la #Crimée ➡️ https://t.co/GXxEdPUqi2 pic.twitter.com/S4b2D3aA0p — RT France (@RTenfrancais) 18 mars 2019