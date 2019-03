Jaafari, Iran : L’ensemble de l’entité sioniste est à la portée des missiles de la Résistance

L’entité sioniste est à la portée des missiles du Hezbollah – Général Jaafari, Iran

Dans une interview publiée dimanche dans le magazine téhéranais Soroush, le commandant du Corps des Gardiens de la Révolution islamique CGRI a réagi aux récentes menaces proférées par l’entité sioniste à l’encontre de la République islamique d’Iran.

«Les Sionistes ont essayé pendant plus de cinquante ans de réaliser leur rêve du Grand Israël du Nil à l’Euphrate, mais cette entité fantoche n’a pas augmenté d’une parcelle son territoire, reste assiégé et a même perdu une partie des terres qu’il avait occupées illégalement», a déclaré le général de division Mohammad Ali Jaafari.

Il a ajouté que l’ensemble de l’entité sioniste était à la portée des missiles du Hezbollah libanais et que les Palestiniens poursuivent comme avant leur résistance, notamment dans la bande de Gaza.

Et de souligner: «La position de force dans laquelle se trouve l’axe de la Résistance est due aux réussites de la Révolution islamique dans tous les domaines, tandis que tous les plans régionaux de l’ennemi ont échoué».

Évoquant la situation actuelle de la Syrie, le commandant du CGRI a déclaré que la nation syrienne était la composante principale de l’axe de la Résistance dans ce pays.

«Près de 100 000 Syriens sont membres des forces populaires qui se battent contre Daech, le Front al-Nosra et les autres groupes armés, tandis que le même nombre de citoyens a été mobilisé dans les rangs des forces populaires en Irak», a déclaré le général Jaafari, avant de souligner que la mission des conseillers militaires iraniens dans ces deux pays consistait à organiser les forces populaires syriennes et irakiennes et à leur transmettre l’expérience iranienne dans ce domaine.

«Cette mission de conseils militaires n’a pas coûté une fortune à la République islamique d’Iran, si on compare cela aux plusieurs trillions de dollars dépensés par les États-Unis, directement ou indirectement, pour contrer l’axe de la Résistance», a déclaré le commandant du CGRI.

Le général Jaafari a conclu que «la République islamique d’Iran n’alloue pas de grands budgets à des missions pareilles. Ce sont les groupes de l’axe de la Résistance qui demandent nos conseils et il nous incombe de leur transmettre notre expérience dans divers domaines».

Par AlAhed avec PressTV

french.alahednews.com.lb