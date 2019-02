🔴Venezuela : L’opposition vénézuélienne appelle ouvertement à une invasion américaine à la libyenne

La Russie met l’Occident en garde contre une intervention militaire au Venezuela

Le prĂ©sident vĂ©nĂ©zuĂ©lien Nicolas Maduro a tenu ce qu’il a dit ĂȘtre les exercices militaires les plus importants de l’histoire du pays ce week-end, alors qu’il se prĂ©parait Ă affronter toute invasion amĂ©ricaine potentielle.

Depuis que son adversaire soutenu par l’Occident, Juan Guaido, a prĂȘtĂ© serment le mois dernier, les Etats-Unis ont fait pression sur le prĂ©sident Maduro, rĂ©cemment rĂ©Ă©lu, pour qu’il se retire. La semaine derniĂšre, l’envoyĂ© amĂ©ricain au Venezuela, Elliot Abrams, qui aurait Ă©galement Ă©tĂ© Ă l’origine de la tentative de coup d’Etat contre Hugo Chavez en 2002, a suggĂ©rĂ© la semaine derniĂšre que Maduro se rĂ©fugie en Russie ou en Chine, qualifiant le rĂ©gime actuel d' »illĂ©gitime » et prĂ©conisant une « transition dĂ©mocratique » au Venezuela. Cependant, on ne sait pas trĂšs bien quelles raisons Abrams a de qualifier le gouvernement Maduro d’illĂ©gitime, compte tenu de sa rĂ©cente rĂ©Ă©lection.

Sputnik s’est entretenu avec Max Blumenthal, journaliste et rĂ©dacteur en chef du Greyzone Project.com, actuellement sur le terrain Ă Caracas.

Sputnik : Il semble y avoir un certain dĂ©calage entre ce que nous disent les mĂ©dias occidentaux et ce qui se passe rĂ©ellement sur le terrain Ă Caracas. Si l’on en croit les mĂ©dias grand public, on aurait l’impression que le prĂ©sident Maduro Ă©tait un dictateur malĂ©fique qui n’avait aucun soutien populaire, et on pourrait presque oublier qu’il a Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu rĂ©cemment ; quel est votre sentiment du soutien que Maduro a parmi la population du Venezuela ?

Max Blumenthal : Tout d’abord, la façon dont cette situation a Ă©tĂ© dĂ©crite ici, c’est que c’est cette vaste dystopie [Fiction], oĂč il y a de longues files d’attente pour la nourriture, que les gens meurent de faim dans les rues, et le fait est que lorsque je marche dans les rues de Caracas maintenant, je vois une ville animĂ©e, pleine de restaurants, de cafĂ©s, de supermarchĂ©s qui contiennent de la nourriture.

Le problĂšme, c’est qu’il y a une crise Ă©conomique provoquĂ©e par la spĂ©culation et l’hyperinflation qui a Ă©tĂ© aggravĂ©e par l’application des sanctions sĂ©vĂšres imposĂ©es par les États-Unis, qui empĂȘchent le gouvernement de sortir de cette impasse.

Mais j’ai l’impression que le gouvernement est assez confiant d’avoir vaincu ce coup d’État, du moins intĂ©rieurement, et ce que nous allons voir aujourd’hui, une marche massive de l’opposition demandant aux États-Unis d’intervenir, d’envoyer une aide humanitaire et de nombreux dirigeants de l’opposition demandent ouvertement une invasion amĂ©ricaine Ă la Libyenne.

Sputnik : Le principal conseiller de Donald Trump pour l’AmĂ©rique latine a Ă©galement affirmĂ© qu' »il n’y a pas un seul scĂ©nario » dans lequel Maduro et ses « copains » sont capables de conserver le pouvoir au Venezuela. Comment pensez-vous que cela va se dĂ©rouler – pensez-vous que nous pourrions assister Ă une nouvelle Ă©lection prĂ©sidentielle comme le suggĂšrent les États-Unis ou allons-nous assister Ă une intervention militaire amĂ©ricaine ?

Max Blumenthal : Je n’ai aucune idĂ©e si les Etats-Unis vont intervenir – ils ont d’abord besoin d’un prĂ©texte – et c’est ce que je pense de l’aide humanitaire. L’aide humanitaire pourrait consister en une sorte de provocation oĂč l’armĂ©e tente de l’empĂȘcher d’entrer et il y a une escalade. C’est une crainte rĂ©elle et il y a dĂ©jĂ eu des tentatives pour provoquer les militaires.

Il a Ă©tĂ© rapportĂ© qu’un avion de secours qui avait Ă©tĂ© envoyĂ© de Miami Ă©tait rempli de fusils automatiques et d’autres armes. Elliot Abrams, qui est le tsar vĂ©nĂ©zuĂ©lien de Donald Trump, a Ă©tĂ© le pionnier de cette tactique en utilisant l’aide humanitaire comme couverture pour armer les forces amĂ©ricaines par procuration en AmĂ©rique centrale pendant les guerres sales des annĂ©es 1980. Il y a donc certainement une crainte de guerre irrĂ©guliĂšre ainsi qu’une sorte d’invasion de la Colombie en utilisant l’armĂ©e colombienne comme proxy [Guerre par procuration].

On craint Ă©galement dans les rues aujourd’hui que les gigantesques rassemblements de l’opposition ne crĂ©ent une sorte de moment de changement de jeu par la violence dans les rues et des Ă©meutes sont attendues ce soir sous la forme de ce qu’on appelle des guarimbas [Barricades de rue] que nous avons vu Ă Caracas ces derniĂšres annĂ©es et qui ont causĂ© d’Ă©normes dĂ©gĂąts Ă l’Ă©conomie. La situation est donc vraiment fluide et personne ne sait vraiment Ă quoi s’attendre.

Sputnik : Il est donc clair que les États-Unis ont l’intention de changer de rĂ©gime au Venezuela ; mais qu’est-ce qui, Ă votre avis, se passe vraiment lĂ -bas, quelle est la motivation derriĂšre tout cela, comme l’a dit Mike Pompeo, pour aider le peuple vĂ©nĂ©zuĂ©lien ?

Max Blumenthal : Le fait est que le peuple vĂ©nĂ©zuĂ©lien n’a pas besoin de l’aide des Etats-Unis ; il a besoin des Etats-Unis pour allĂ©ger les sanctions, cesser de voler des milliards de dollars d’actifs, pour que le gouvernement vĂ©nĂ©zuĂ©lien puisse affecter les profits du pĂ©trole et de l’or aux dĂ©penses sociales et restructurer ses dettes, sortir de ce problĂšme d’inflation, et éventuellement faire flotter sa monnaie pour compenser la spĂ©culation…

Mais cela ne se produira pas, les États-Unis ne le permettront pas, alors il y a une impasse. Nous devons toutefois nous rappeler que les États-Unis ont demandĂ© Ă plusieurs reprises Ă Bachar Al-Assad en Syrie de se retirer et qu’il est toujours au pouvoir.

Donc, je ne vois pas vraiment comment les États-Unis vont faire sortir ce gouvernement qui a une base populaire trĂšs forte dans la rue pour protester contre son retrait du pouvoir. Cela dit, les gens ici sont fatiguĂ©s, Ă©puisĂ©s par des annĂ©es d’attaques Ă©conomiques, ce qui inclut Ă©galement la base populaire de Maduro..

sputniknews.com

Adaptation Yandex