La Syrie accuse la Coalition US de crimes de guerre

Terrifiant. Les forces américaines bombardent un camp de réfugiés en Syrie, tuant et blessant 70 civils, dont de nombreuses femmes et enfants

Mardi, les médias syriens ont rapporté que les frappes aériennes de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis sur un camp de réfugiés dans le village syrien de Baghuz, dans le sud-est du pays, ont tué ou blessé mardi au moins 70 civils.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a accusé la coalition de crimes contre l’humanité dirigée par les Etats-Unis, citant des frappes aériennes visant le village de Baghuz qui a tué des dizaines de civils, selon un communiqué du ministère obtenu par Sputnik.

« Les attaques de la coalition internationale visant des civils innocents et utilisant des armes prohibées sont devenues une tactique régulière et normale qui viole le droit international et les droits humains. Ce crime est un crime de guerre contre l’humanité », peut-on lire dans la déclaration du ministère.

La déclaration cite également des lettres adressées au secrétaire général de l’ONU et au chef du Conseil de sécurité de l’ONU qui affirment que la République arabe syrienne a appelé les pays participant à la coalition dirigée par les États-Unis à reconsidérer leur participation à des actes d’agression contre la Syrie.

#Damas condamne vivement le nouveau crime commis par la « #Coalition internationale» contre un camp des civils dans la banlieue de Deir Ezzor https://t.co/INz5ujM8vR via @SanaAjel @IntropaJacques #Syria #Syrie #US #USA #ONU #UN #UNSC

Le commentaire du ministère intervient après la veille du jour où les médias syriens ont rapporté que les frappes aériennes de la coalition dans le village de Deir ez-Zor de Baghuz ont tué au moins 16 civils, dont sept enfants. Cependant, le lendemain, des rapports sont apparus, indiquant que le nombre de victimes civiles de la dernière vague de frappes aériennes de la coalition dans le village avait atteint au moins 70 personnes tuées et blessées.

Samedi, les Forces démocratiques syriennes FDS, dirigées par des Kurdes, ont annoncé qu’elles avaient lancé une opération visant à libérer Baghuz du groupe terroriste Daech. Les SDF affirment que le village est la dernière colonie détenue par Daech en Syrie.

sputniknews.com

Adaptation Yandex

Terrifying. US forces bomb a refugee camp in Syria, killing and wounding 70 civilians, including many women and children.

Imagine the never-ending international hysteria if Russia had committed such a massacre. https://t.co/K4swholXN5

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 12 février 2019