Les Kurdes YPG protégés par la France de Macron auront bientôt un souci face aux forces de Poutine et Erdogan, devraient déguerpir ou se rendre aux autorités du président Assad

BEYROUTH, LIBAN, 16H00, le 14 – Pour la première fois au cours de ce conflit qui dure depuis huit ans, l’armée russe est entrée dans une zone militaire turque au nord de la Syrie.

Selon la chaîne en arabe de Russia Today, la police militaire russe a commencé à effectuer des patrouilles dans les zones contrôlées par la Turquie autour de la ville stratégique de Manbij.

Plus tard dans la journée, des unités militaires turques sont entrées dans les zones de l’armée arabe syrienne SAA autour de Manbij pour mener leurs patrouilles communes avec la police russe.

L’armée turque a été repérée près des positions des unités de protection du peuple YPG FDS SDF dirigées par les Kurdes dans les villes de Maranaz, Ayn Daqna, Kafr Khasher et Menagh..

Poutine promet à Assad de défendre la souveraineté de la Syrie, alors que la France,États-Unis,Royaume-Uni,Arabie saoudite et Jordanie mijotent un plan diabolique. Moscou se tient toujours aux côtés de la Syrie – Serguei Lavrov, Russie

Le président Macron comme Hollande, à vouloir un État Kurde en Syrie, un pays souverain est une cause perdue, une voie sans issue. Le président Poutine a promis à Assad, d’apporter toute assistance, de défendre la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie, ceci est un document présenté par l’armée russe à la Douma et a été approuvé par le président russe.

La France a perdu la guerre en Syrie.

Pour Poutine, une seule mission, rendre au peuple syrien, la souveraineté de la Syrie.