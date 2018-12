Les sous-marins stratégiques russes sont en mission de combat constante, y compris sous les glaces de l’Arctique, Général Gérasimov

By TASS

[La Russie renforce le potentiel de ses forces nucléaires grâce au bouclier antimissile américain]

MOSCOU, 5 décembre, TASS – La Russie renforce les capacités de ses forces nucléaires tandis que les États-Unis renforcent leur bouclier antimissile, a déclaré le chef d’état-major général russe Valery Gerasimov lors d’une conférence de presse destinée aux attachés militaires étrangers mercredi.

« Alors que les Etats-Unis construisaient leur bouclier antimissile mondial, la Russie augmentait le potentiel de combat de ses forces nucléaires stratégiques terrestres « , a déclaré le général.

En particulier, la Force de missiles stratégiques de la Russie est en train d’être réarmée avec des systèmes de missiles Yars et le complexe de missiles Avangard équipé du véhicule de plané hypersonique est entré en production en série, a dit le général russe.

La Russie met au point le système de missiles balistiques intercontinentaux lourds Sarmat pour remplacer son plus puissant ICBM Voyevoda SS-18 Satan. En 2018, le Sarmat a passé avec succès les tests pop-up, a-t-il ajouté.

Les sous-marins stratégiques russes sont en mission de combat constante, effectuant leurs patrouilles, y compris sous les glaces de l’Arctique, a déclaré le général.

M. Gerasimov a souligné que les États-Unis ont la capacité d’accroître dans les plus brefs délais leur potentiel de frappe nucléaire de plus de 1 200 charges nucléaires.

« Malheureusement, nos partenaires américains, afin d’atteindre les paramètres quantitatifs du Traité New START, ont rééquipé une partie de leurs dispositifs stratégiques offensifs depuis 2 ans [quatre lanceurs sur chacun des 14 sous-marins de la classe Ohio 41 B-52H] et les ont unilatéralement exclus du registre du Traité. Cela leur donne alors l’occasion de développer le potentiel de leurs forces stratégiques offensives dans les plus brefs délais et d’augmenter le nombre d’ogives de plus de 1 200 unités « , a dit M. Gerasimov.

« Les forces nucléaires stratégiques basées en mer seront développées par la construction de sous-marins Borei-A transportant des missiles balistiques avec les moyens de surmonter le bouclier antimissile », a-t-il noté.

Le potentiel des forces nucléaires stratégiques aéroportées est maintenu grâce à la modernisation des bombardiers stratégiques Tupolev Tu-160 et Tu-95MS. La Russie est en train de doter ces avions de moteurs plus puissants, d’équipements embarqués modernes et d’élargir la portée de leur armement, a déclaré le général.

La Russie est également en train de mettre en place les échelons spatiaux et terrestres de son système d’alerte rapide en matière de missiles, a déclaré Gerasimov.

La Russie a également achevé la création du champ radar continu le long de ses frontières, a noté le général. « Cela a permis de garantir la détection des missiles balistiques dans toutes les directions dangereuses et par tout type de trajectoire de vol », a déclaré M. Gerasimov.

