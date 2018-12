C’est partout le bruit des bottes, Des Pinochet en puissance – Jean Ferrat

Des #GilletsJaunes se réfugient dans un KFC, des CRS les tabassent gratuitement à terre. Ce président est prêt à tout pour les faire taire. Bienvenue en France, dans la dictature Macron. #MacronDemission #MacronDegage #GiletsJaunes #YellowJackets #YellowVest pic.twitter.com/iARKC2anKo — LarryGiletJaune 🍀 (@LarryLeChanceux) 4 décembre 2018

Lieu Burger King Avenue de Wagram à Paris

Les Pinochet en puissance, travaillent aussi du képi MaximeVivas

Paroles de Le Bruit Des Bottes

C’est partout le bruit des bottes

C’est partout l’ordre en kaki

En Espagne on vous garotte

On vous étripe au Chili

On a beau me dire qu’en France

On peut dormir à l’abri

Des Pinochet en puissance

Travaillent aussi du képi

Quand un Pinochet rapplique

C’est toujours en général

Pour sauver la République

Pour sauver l’Ordre moral

On sait comment ils opèrent

Pour transformer les esprits

Les citoyens bien pépères

En citoyens vert-de-gris

A coup d’interrogatoires

De carotte et de bâton

De plongeon dans la baignoire

De gégène et de tison

Il se peut qu’on vous disloque

Guy, victime hier d’un Tir de flash ball opéré ce jour. Je lui apporte mon soutien et je demande toujours ce soir des explications à Monsieur @CCastaner ! pic.twitter.com/Bafc9cHZdU — kaznowski guillaume (@KaznowskiG) 2 décembre 2018