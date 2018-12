🔴Les pays hébergeant des systèmes américains deviendront des cibles pour la Russie si les États-Unis quittent l’#INFTreaty

La déclaration de Trump sur le projet américain de quitter le traité! Nous considérons cela comme une étape très dangereuse – Le Général d’Armée, Valery Gerasimov, Russie

By TASS

Countries hosting US systems to become targets for Russia if US leaves INF — General Staff

MOSCOU, le 5 décembre, TASS – Les pays hébergeant des systèmes de missiles américains deviendront des cibles pour la Russie en cas de retrait américain du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire *INF, a déclaré mercredi le chef de l’état-major russe, Valery Gerasimov, lors d’un briefing destiné aux militaires étrangers.

« Tenant compte du fait que des représentants officiels d’agences militaires étrangères sont présents dans la salle, je voudrais envoyer un message à vos dirigeants pour leur dire que si le traité INF était violé, nous ne laisserons pas cette question sans réponse », a déclaré M. Gerasimov.

« En tant que professionnels militaires, vous devez comprendre que ce n’est pas le territoire américain, mais les pays qui hébergent des systèmes américains équipés de missiles à portée intermédiaire et à courte portée deviendront les cibles des mesures de représailles de la Russie », a déclaré M. Gerasimov.

Selon Gerasimov, la déclaration de Trump sur le projet américain de quitter le traité de maîtrise des armements aura un impact négatif sur la stabilité stratégique mondiale. « Nous considérons cela comme une étape très dangereuse, qui peut avoir un impact négatif sur la sécurité européenne et la stabilité stratégique en général », a souligné Gerasimov.

Le général a noté que les États-Unis assument la responsabilité de la violation du traité INF sur la Russie, mais la situation réelle est différente. « Les accusations contre la Russie sont une tentative de dissimuler la vraie situation ».

La situation réelle est que depuis 2000, la Russie appelle Washington à mettre fin à l’utilisation de missiles à cible, simulant des missiles balistiques de portée intermédiaire et plus courte lors des essais du système antimissile balistique, « ce qui est interdit par le traité », a expliqué M. Gerasimov..

tass.com

*INF FNI INF Treaty Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire

Adaptation Yandex

Missiles nucléaires : accusé par Washington, Moscou nie avoir violé un traité de désarmement #International https://t.co/BY28zEGJ1V — Le Parisien – International (@LeParisienMonde) 5 décembre 2018

Today the United States declared that Russia is in material breach of the INF. Unless Russia returns to full & verifiable compliance, we will suspend our obligations under the Treaty in 60 days. — Heather Nauert (@statedeptspox) 4 décembre 2018

Aujourd’hui, les États-Unis ont déclaré que la Russie est en violation flagrante de la FNI. À moins que la Russie ne revienne à une conformité totale et vérifiable, nous suspendrons nos obligations en vertu du Traité dans 60 jours.

#Zakharova: On the evening of December 4, @USEmbRu conveyed an official note to the Foreign Ministry stating that the US side will suspend its obligations under the INF Treaty in 60 days unless Russia resumes the fulfilment of the treaty’s requirements — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 5 décembre 2018

Zakharova : Dans la soirée du 4 décembre, @USEmbRu a transmis une note officielle au ministère des Affaires étrangères indiquant que la partie américaine suspendra ses obligations en vertu du Traité FNI dans 60 jours à moins que la Russie ne reprenne l’exécution des exigences du traité

Russia is following the provisions of #INFtreaty and the American🇺🇸 side knows this well – #Zakharova pic.twitter.com/wfV3sJJegz — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 4 décembre 2018

La Russie suit les dispositions du INF Treaty et la partie am̩ricaine le sait bien РZakharova