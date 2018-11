Israel nous raconte des bobards comme quoi qu’il avait frappé la Syrie après la livraison des S-300

Les pilotes israéliens savent qu’ils n’ont aucune chance face aux S-300 syriens, encore moins aux S-400 russes, et que se serait une mission suicide

German Media Questions Israeli Claim on New Strikes in Syria Post S-300 Delivery

[Une presse allemande s’interroge sur la revendication israélienne de nouvelles frappes en Syrie après la livraison du S-300]

Cette semaine, un haut responsable israélien a affirmé que l’armée israélienne avait mené des attaques en Syrie après l’incident du 17 septembre qui a conduit à la destruction accidentelle d’un avion de reconnaissance russe par les défenses aériennes syriennes au-dessus de la Méditerranée.

L’affirmation israélienne sur la conduite d’opérations militaires en Syrie après la destruction de l’Il-20 russe, qui a incité l’armée russe à livrer une version modernisée de son système de défense aérienne S-300 à la Syrie, ne semble pas vraie, selon le Contra Magazin, Allemagne.

« Israël a insisté sur le fait que les S-300 n’interféreraient pas avec sa capacité d’attaquer la Syrie, mais en l’espace d’un mois, depuis, aucun rapport médiatique n’a fait état de telle attaque. Cependant, lundi, Israël a déclaré qu’il avait attaqué la Syrie depuis le 17 septembre, en coordination avec la Russie », écrit la publication.

« Selon le Contra Magazin, cette revendication vise manifestement à renforcer la détermination d’Israël d’attaquer comme il entend, en particulier après que l’absence de telles attaques a suscité de nombreux doutes ».

En tout état de cause, l’affirmation de lundi, en particulier en raison de l’absence d’attaques israéliennes confirmées, « rend leur absence encore plus évidente », a souligné Contra.

La publication soulignait qu’avant l’incident ayant entraîné la perte de l’avion russe, Israël avait frappé des positions en Syrie à plusieurs reprises, les attaques étant toujours accompagnées de reportages dans la presse. « L’hypothèse selon laquelle les attaques se sont poursuivies, mais que les reportages à leur sujet ont tout simplement disparu, est pratiquement impossible à croire », a conclu le magazine.

Lundi, un haut responsable israélien anonyme a déclaré aux médias israéliens que les militaires avaient mené des attaques en Syrie, « y compris après le crash de l’avion russe », et que « la coordination militaire avec les Russes se poursuit comme avant ». D’autres responsables israéliens, syriens et russes n’ont pas commenté ces allégations.

La Russie a commencé le déploiement d’une variante modernisée de son système de missiles de défense aérienne S-300PM2 en Syrie début octobre, après qu’un avion de reconnaissance russe Il-20 avec 15 aviateurs à son bord eut été abattu par erreur par les services de défense aérienne syriens qui tentaient de repousser une attaque aérienne israélienne. L’armée russe a accusé Israël d’utiliser délibérément l’avion russe comme bouclier et de ne pas l’avertir suffisamment à l’avance pour le mettre à l’abri du danger.

Outre les S-300, la Russie a fourni à la Syrie son système d’identification *ami/foe, et a promis son aide pour la suppression radio-électronique de la navigation par satellite, des radars aéroportés et des systèmes de communication de combat des avions qui tentent d’atteindre des cibles non terroristes dans les zones sous le contrôle de Damas. Les troupes russes de défense aérienne sont en train d’assurer la formation de leurs homologues syriens, qui devrait s’achever en décembre.

Début septembre, un responsable israélien a déclaré que l’armée avait mené plus de 200 missions en Syrie sur une période d’un an et demi. Elle n’aurait pas mené de frappes depuis lors. Israël a justifié ces attaques en disant qu’elles visaient à contrer l’influence iranienne dans la région et qu’elles visaient des milices et des troupes pro-iraniennes. Téhéran a rejeté les revendications de Tel-Aviv et a déclaré que sa présence en Syrie est légale et se limite à aider Damas dans la lutte contre l’extrémisme jihadiste..

*ami/foe IFF -Identification ami ou ennemi

