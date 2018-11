Syrie: Première vidéo de formation des officiers syriens sur les S-300

Il est rappelé aux « têtes brûlées » de s’abstenir de toute provocation sur le territoire syrien

By Muraselon

First S-300 Training Video Of Syrian Air Defense Officers

[Première vidéo de formation sur le S-300 des officiers syriens de la défense aérienne]

Les forces syriennes de défense aérienne poursuivent leur formation sur le système S-300 sous la supervision d’experts russes.

Le ministère russe de la désense a publié sur YouTube une vidéo présentant la formation des officiers de la défense antiaérienne syrienne SyAAD sur le S-300.

Auparavant, le ministère russe de la Défense a confirmé que ses conseillers forment l’armée syrienne à l’utilisation de la défense aérienne du S-300 et a alerté les parties étrangères sur la nécessité de s’abstenir des provocations militaires en Syrie.

Le porte-parole a ajouté que Moscou a complété la fourniture de l’armée syrienne avec les systèmes de contrôle « S-300 » et « Polyana-D4 », rappelant que cette mesure a été prise pour renforcer la sécurité de l’armée russe en Syrie et assurer la sécurité des vols dans son ciel et la protection des sites importants sur le territoire du pays.

Il a appelé les « têtes brûlées » à évaluer objectivement la situation dans la région et à s’abstenir de toute provocation sur le territoire syrien..

en.muraselon.com

Vidéo complète youtube

Adaptation Yandex

Le système Polyana-D4 est capable de commander et coordonner les systèmes de défense antiaérienne mobiles de différentes portées et de différentes natures, en partageant les données entre eux et en prenant la commande de tir de chacun d’eux. Il permet aussi de rendre invisibles aux yeux de l’ennemi, qui peut détecter leurs émissions radar, des systèmes comme le S-300, le Tor, le Buk M2 et Pantsir S1. fr.sputniknews.com

#Israel nous raconte des bobards comme quoi qu’il avait frappé la #Syrie après la livraison des #S300 https://t.co/yKs47bG0vJ @IntropaJacques Les pilotes israéliens savent qu’ils n’ont aucune chance face aux S-300 syriens,encore moins aux S-400 russes,et que se serait un suicide pic.twitter.com/QSizuWC1Gf — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 2 novembre 2018