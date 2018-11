Syrie: les États-Unis collaborent avec le PKK afin de garantir les livraisons d’armes à Daech

La coalition internationale dont la France fait partie est impliquée dans la livraison d’armes aux terroristes de Daech

By Muraselon

LEAKED Document Reveals How ISIS Received Load Of Weapons From United States

[Une fuite de document révèle comment Daech a reçu une cargaison d’armes des États-Unis]

Yeni Safak a obtenu des informations prouvant que les États-Unis ont fourni un soutien militaire à des groupes affiliés à l’organisation terroriste de l’État islamique Daech.

Selon des fuites d’un des agents du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK en Syrie, le processus de livraison s’est déroulé dans la ville de Mansoura, à l’ouest de Raqqa, et dans la ville frontière d’al-Tanf.

La source, qui préférait ne pas être citée, a déclaré que les États-Unis formaient une équipe composée d’Arabes et de Kurdes syriens pour assurer la livraison des armes à Daech.

« Il y a une équipe spéciale qui travaille sous la supervision des Etats-Unis, dont la mission est d’assurer la livraison d’armes à Daech en Syrie, et lors des récentes livraisons de cette année, deux dirigeants du PKK ont été exécutés dans la ville de Tel Abyad dans l’est du pays, a-t-il déclaré sans mentionner la raison de cet assassinat, mais il a souligné que les dirigeants étaient responsables de la remise des armes à Daech.

Le dirigeant du PKK, qui s’est entretenu avec Yeni Shafak, le quotidien turque, a déclaré que « les Etats-Unis collaborent avec le PKK afin de sécuriser la livraison d’armes aux moudjahidines, à travers la ville frontalière d’Al-Tanaf, qui relie la Syrie, l’Irak et la Jordanie ».

Il a également déclaré que les avancées par Daech à Palmyre contre les forces gouvernementales dans la province de Homs, en Syrie centrale, à cause des armes qu’ils ont reçues des États-Unis.

D’autre part, la même source a dit à Yeni Safak, que « Daech a obtenu des armes américaines quand la Turquie combattait l’organisation dans la ville d’Al-Bab. Il a confirmé qu’il existe des documents prouvant la réception d’armes, expliquant que les documents comprenaient des sommes symboliques, mais que le prix de ces armes s’élevait à des millions de dollars », a t-il dit..

en.muraselon.com

Source yenisafak.com

Adaptation Yandex

Les terroristes du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK ont accéléré les efforts de transfert d’armes reçues des États-Unis sous prétexte de combattre Daech vers la ville de Tal Abyad, dans le nord-est de la Syrie. Les expéditions se sont particulièrement intensifiées au cours des deux derniers jours, après que la Turquie a commencé à bombarder les positions terroristes du PKK/YPG dans la ville et à l’est de l’Euphrate ce mardi.

« Il y a deux bases militaires américaines dans la région situées à Tel Abyad-Tel Semin et dans la partie sud d’Ayn Isa. En outre, la France possède deux bases militaires à Sirrin et à Çelebi. Les troupes américaines et françaises devraient se retirer après que les forces armées turques TAF et l’armée syrienne libre FSA aient lancé l’opération militaire. Ils ne peuvent pas continuer à soutenir une structure terroriste contre la volonté de millions de Syriens et d’un gouvernement légitime », a déclaré le colonel İmed Said Dede, un commandant de l’Armée libre syrienne FSA.

Les États-Unis ont fourni à l’organisation terroriste PYD et à sa branche armée, le YPG, des milliers de camions chargés d’armes qui seraient utilisées dans la lutte contre Daech, malgré les avertissements d’Ankara selon lesquels qu’il s’agissait du rejet syrien de l’organisation terroriste PKK.