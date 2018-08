Syrie: La marine russe a effectué 100 tirs de missiles “Kalibr” contre les terroristes

Les forces russes ont éliminé plus de 86.000 terroristes et 830 chefs de gangs

Les frappes de la Russie sur les terroristes en Syrie ont tué plus de 86.000 militants et 830 chefs de gangs, a déclaré mercredi le ministère russe de la Défense, publiant également des informations détaillées sur les opérations en Syrie.

« Au total, 830 chefs de gangs, plus de 86 000 militants, dont 4 500 immigrants de la Fédération de Russie et des pays de la CEI, ont été éliminés « , selon une vidéo affichée sur la chaîne YouTube du ministère.

La crise en Syrie a commencé en 2011, lorsque divers groupes d’opposition ont tenté de renverser le président syrien Bachar Al-Assad lors des émeutes du printemps arabe. L’armée russe a commencé l’opération dans le pays en 2015 afin d’arrêter la guerre civile et d’aider le gouvernement internationalement reconnu à combattre les militants radicaux, y compris ceux du groupe terroriste Daech.

Sur les armes utilisées dans la campagne syrienne

La Russie a testé 231 échantillons des armes les plus récentes et modernisées au cours de l’opération en Syrie, a déclaré le ministère mercredi.

« Les navires et les sous-marins de la marine russe ont effectué 100 frappes avec des missiles de croisière Kalibr lancés par mer sur les cibles des terroristes. L’aviation stratégique à longue portée de la Force aérospatiale russe a effectué 66 frappes avec des missiles de croisière lancés par voie aérienne », a déclaré le ministère, ajoutant que 166 cibles ont été atteintes.

Selon le rapport du ministère, jusqu’à 70 véhicules aériens sans pilote, tels que Forpost et Orlan-10, effectuent des vols dans le ciel syrien tous les jours. Le ministère a confirmé que les véhicules avaient effectué plus de 25 000 vols de reconnaissance et détecté quelque 47 500 cibles ennemies.

Au total, selon le rapport, les forces russes ont testé 231 échantillons des armes les plus récentes et les plus modernes au cours de l’opération en Syrie.

Sur le succès militaire

« À la suite de l’opération, les troupes syriennes, soutenues par les forces russes, ont libéré des terroristes plus de 1 400 villages, plus de 96 pour cent du territoire est sous le contrôle des troupes gouvernementales et des unités de milice », a déclaré le ministère.

Plus de 63 000 militaires russes, dont 434 généraux et environ 26 000 officiers, ont acquis de l’expérience au combat en Syrie, selon le ministère, ajoutant que 91 % des équipages de l’aviation de l’armée russe et 60 % des équipages de l’aviation stratégique et à longue portée ont acquis de l’expérience au combat.

