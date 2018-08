🔴Des avions saoudiens tuent 22 enfants et quatre femmes à Hodeidah, Yémen

BEYROUTH, LIBAN, le 23, 21h40 РLa Coalition saoudienne aurait tu̩ au moins 26 femmes et enfants dans le gouvernorat de Hodeidah, selon un groupe local de d̩fense des droits humains.

Selon leur rapport, au moins 22 enfants et quatre femmes ont été tués dans le district d’Al-Draihmi à Hodeidah après qu’un avion de combat saoudien eut frappé la région.

La Coalition saoudienne a répondu à ces allégations en affirmant que les forces de Houthi étaient derrière ce dernier massacre.

Plus tôt ce mois-ci, au moins 51 personnes, dont 40 enfants, ont été tuées lorsqu’un avion de guerre saoudien a bombardé un autobus dans le gouvernorat de Saada.

Le mois d’août s’avère être le mois le plus meurtrier de l’année au Yémen.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

