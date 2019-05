📹Syrie : L’opération des forces du Tigre de l’armée syrienne dans le Nord de Hama

Le Front Al-Nosra est “Kaput”, perd la vallée d’al-Ghab

Le soutien des forces aérospatiales russes dans cette opération est capital

By Muraselon

L’agence de presse Anna a publié la vidéo tant attendue de la première partie de l’opération militaire en cours de l’armée syrienne dans le nord de la campagne de Hama.

Les images montrent les forces du Tigre de la SAA en action contre les rebelles djihadistes dans le nord-ouest de la province de Hama.

Les images comprennent les unités de l’armée qui prennent d’assaut et capturent les zones tenues par les rebelles, ainsi que des images de drone, montrant les tirs d’artillerie et des frappes aériennes sur les positions, les mouvements et les véhicules des rebelles.

Hier, l’armée syrienne dirigée par les forces du Tigre a réussi à marquer de nouvelles avancées importantes et à s’emparer de la ville stratégique de Hwaiz et de ses environs, ouvrant ainsi la voie à l’entrée des troupes syriennes dans la région de la plaine de Ghab.

La semaine dernière, l’armée syrienne a lancé son offensive tant attendue contre les groupes terroristes qui visent à s’emparer de la zone démilitarisée qui s’étend entre les provinces de Lattaquié, Hama et Idlib.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

Le Front Al-Nosra perd la vallée d’al-Ghab

By Anna News

Vallée d’Al-Ghab. C’est un endroit fabuleusement beau en Syrie, entre les montagnes de Lattaquié et les collines de Hama. En septembre 2018, la Turquie, la Russie et l’Iran ont convenu de conclure une trêve entre l’armée syrienne et la soi-disant « opposition ». L’un des principaux points était le retrait de toutes les armes lourdes en dehors de la « zone démilitarisée ». Cependant, l’aile syrienne d’Al-Qaida, Jabhat Al-Nusra [HTS, Front Al-Nosra] a rejeté tout accord politique. Les territoires d’Idlib et de Hama ont été déclarés «terres de djihad». En avril, non seulement les terroristes ont constamment attaqué les forces syriennes, mais ils ont également tiré à plusieurs reprises sur la base aérienne russe de Khmeimim [Hmeimin], dans la vallée d’Al-Ghab. En réponse, l’armée syrienne, avec le soutien des forces aérospatiales russes, a lancé une opération militaire. Et, comme d’habitude, les forces du Tigre sous le commandement du Major-Général Souheil al-Hassan avaient pour mission de percer les lignes de défense ennemie.

L’opération militaire s’accompagne d’une énorme quantité de faux messages et de fausses informations générés par les terroristes. Ils ont une tâche: inspirer leurs partisans et mettre un terme aux hostilités par l’intermédiaire de leurs sponsors. Mais la plupart des rapports des terroristes se sont avérés être un mensonge banal. Dans notre reportage, vous verrez une véritable chronique de ce qui se passe dans le Nord de Hama et pourrez en tirer vos propres conclusions.