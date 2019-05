📹Syrie : Les missiles Golan de l’armée syrienne frappent des positions des terroristes dans le Nord de Lattaquié

La 4e Division blindée de l’armée syrienne a frappé les quartiers généraux des terroristes à Lattaquié

By Muraselon

L’armée arabe syrienne SAA dirigée par la 4e division blindée a lancé une opération militaire pour capturer la ville stratégique de Kabani dans la campagne du nord-est de la Lattaquié.

Les unités de l’armée dirigées par la 42ème Brigade [Ghiath Forces] de la 4ème Division Blindée ont commencé à bombarder les positions de Hay’at Tahrir Al-Sham [HTS, Front Al-Nosra] autour de Kabani alors qu’elles se préparaient à prendre d’assaut la ville depuis l’axe sud.

La vidéo ci-dessous a été mise en ligne et montre les fameux missiles Golan de la SAA tout en ciblant les positions et mouvements des rebelles djihadistes à Kabani et ses environs.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH, SOHR, au moins 30 terroristes ont été tués dans l’axe Kabani depuis le début des opérations militaires de l’armée syrienne dans la région.

