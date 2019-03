L’OTAN envoie des forces, des missiles aux frontières de la Russie

Les pays de l’OTAN relancent les tactiques de l’époque de la guerre froide en envoyant des troupes de l’autre côté de l’Atlantique et en déployant des armes *BMD près des frontières russes, a déclaré Mikhail Popov, secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité.

S’adressant aux médias, M. Popov a déclaré qu’en deux ans, la Force de réaction de l’OTAN est passée de 25 000 à 40 000 personnes, tandis que des groupes tactiques de bataillons comptant jusqu’à 1 000 personnes étaient déployés dans les pays baltes.

« Le système de déploiement transatlantique de troupes de l’époque de la guerre froide est en train d’être relancé et utilisé pour poster des forces opérationnelles [task forces] de la coalition aux frontières de la Russie », a-t-il expliqué.

L’OTAN se prépare également à une cyberguerre avec la Russie en ouvrant des centres de communications stratégiques à Riga en Lettonie et à Tallinn en Estonie, a indiqué M. Popov. Ces centres ont pour but de « désactiver les réseaux d’infrastructures critiques d’un adversaire potentiel – tout d’abord, de la Russie ».

Il a également rappelé le projet de l’OTAN visant à assurer le déploiement de 30 bataillons de troupes, de 30 escadrons d’avions et de 30 navires de guerre dans un délai de 30 jours en cas de conflit, qui a été approuvé à Bruxelles en juin dernier.

Le déploiement d’armes de défense antimissile balistique dans les pays européens est un autre exemple de l’intensification des opérations de l’OTAN près des frontières avec la Russie, a déclaré M. Popov. « Les Américains ont apparemment oublié » qu’ils les ont déployés en premier lieu pour contrer la prétendue » menace de missiles en provenance d’Iran « , a déclaré M. Popov..

rt.com

*BMD Ballistic Missile Defense – Défense antimissile balistique

Adaptation Yandex

