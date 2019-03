🔴Direct, Acte 18 : Les Gilets Jaunes lancent un ultimatum à Macron

Encore bourré, Castaner ne sait plus s’il faut tirer sur les gilets jaunes au Mortier de 81mm LLR ou au Mortier de 120mm Mle F1 😂😂😂

«Nous lançons un ultimatum au président Macron et au gouvernement, nous voulons que nos revendications soient respectées, nous appelons toute la France à monter sur Paris», détaille la page Facebook de l’événement «Acte 18 – Ultimatum – La France entière à Paris». «On a tous les éléments pour faire une belle journée», a-t-il poursuivi, annonçant par la même occasion comment il envisageait de faire évoluer sa contribution au mouvement : «Il faudra proposer des blocages. Marcher, on a prouvé qu’on savait le faire […] On a prouvé qu’on était pas entendu avec ces marches […] La seule chose à faire, [ce sont] les blocages de l’économie» a estimé Eric Drouet. @ThomasLiabot

francais.rt.com

fr.sputniknews.com

Mortier 120mm Mle F1

Mortier 81mm LLR

😂😂😂 Encore bourré, @CCastaner ne sait plus combien de jours il y a dans une semaine!

Écoutez-bien :#Être ministre de l’intérieur, c’est l’être 7 jours sur… 4 (!), 24h sur 24! » pic.twitter.com/GYrtzi6N3l — Bαttine (@Girolata20) 15 mars 2019

9h00 Plusieurs centaines de Gilets jaunes sont actuellement rassemblés sur les Champs-Elysées. Face à eux, le dispositif des forces de l’ordre est opérationnel. «Canon à eau avancé mais pas utilisé» précise le journaliste Clément Lanot.

10h00 Des images publiées par l’agence Line Press sur Twitter montrent qu’un important dispositif de gendarmerie a dores et déjà contenu des manifestants sur les Champs-Elysées.

10h20 «Emmanuel Macron on vient te chercher chez toi» entonnent des Gilets jaunes présents sur le parvis de la gare Saint-Lazare, dans le 8e arrondissement de la capitale.

Postée quelques minutes plus tard, une autre vidéo montre le départ de ces manifestants, qui semblent se diriger vers les Champs-Elysées.

💥 #PARIS – Gilets Jaunes – #Acte18

Le cortège au départ de la gare St-Lazare, arrive actuellement sur les Champs-Elysées et rejoint les autres manifestants présents en haut de l’avenue.#GiletsJaunes #ActeXVIII #16Mars pic.twitter.com/vJkdspkPrf — Gilets Jaunes Paris #Acte18✊ #Le16TousAParis (@GiletsJaunesGo) 16 mars 2019

10h45 Des rassemblements sont également organisée aux abords des gares. Un cortège au départ de la gare Saint-Lazare a rejoint les Champs-Élysées.

10h50 Des barricades sont érigées aux abords des Champs-Élysées.

Les manifestants ont renversé une remorque et réuni des barrières en métal pour dresser des barricades avant d’y mettre feu.