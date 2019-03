Lavrov : les Etats-Unis tentent d’intervenir militairement au Venezuela

Washington multiplie des tentatives pour intervenir militairement au Venezuela en violant le Droit international, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov.

Au cours d’une conférence de presse avec la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, Lavrov a affirmé que la résolution de la crise au Venezuela passera nécessairement par les moyens pacifiques et le dialogue.

Lavrov a également exprimé les inquiétudes de Moscou par rapport à la politique adoptée par Washington à l’encontre de Caracas.

Les Etats-Unis tentent, d’après Lavrov, de créer une crise humanitaire au Venezuela par le biais des sanctions économiques sur les entreprises pétrolières vénézuéliennes.

Delcy Rodriguez, vice-présidente de Nicolas Maduro, a affirmé pour sa part, que Caracas procédera au transfert du bureau de l’entreprise de pétrole vénézuélienne de Lisbonne à Moscou. Cette décision intervient en réaction aux sanctions américaines.

Le Venezuela connaît, depuis le 23 janvier, l’une des plus graves crises politiques de son histoire. Le chef de l’opposition, qui est aussi président du Parlement, Juan Guaido, s’est autoproclamé président par intérim de la République.

La Turquie, la Russie, le Mexique et la Bolivie ont appuyé la légitimité de Maduro qui avait été réélu, en janvier, pour un nouveau mandat présidentiel de six ans.

Nicolás Maduro a riposté en accusant les États-Unis de commanditer une tentative de putsch et en rompant les relations diplomatiques avec Washington. Il a également appelé les diplomates américains à quitter le Vénézuela dans un délai de 72 heures.

aa.com.tr

