Le président Morales, Bolivie : Le conseil de sécurité des Nations-Unies a défendu le droit international en s’opposant à la résolution américaine sur le Venezuela

Macron, allié des États-Unis a reconnu Guaido comme président, le putschiste du Venezuela, Macron un sioniste, comme Hollande, les chiens de garde des États-Unis, sans état d’âme, pourrait aussi détruire la France

Buenos Aires, Sputnik – Le Conseil de sécurité de l’ONU, qui avait rejeté une résolution américaine sur le Venezuela, a maintenu les normes du droit international par cette action, a déclaré vendredi le président bolivien Evo Morales.

Nous nous félicitons que le Conseil de sécurité de l’ONU ait opposé son veto à la résolution sur le Venezuela, rédigée par les États-Unis, qui voulait violer la souveraineté du pays et lui fournir une « aide humanitaire » par la force. Le Conseil de sécurité a soutenu les normes du droit international, a écrit Morales sur Twitter.

Saludamos que el Consejo de Seguridad de la ONU haya vetado el proyecto de resolución de #EEUU sobre #Venezuela que pretendía violar su soberanía e insistía en entregarle “ayuda” a la fuerza. El Consejo de Seguridad ha hecho respetar las normas del derecho internacional. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 1 mars 2019

Jeudi, deux des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la Russie et la Chine, ont opposé leur veto à la résolution rédigée par les États-Unis appelant à une nouvelle élection présidentielle dans ce pays d’Amérique latine sous contrôle international. L’Afrique du Sud a également voté contre la résolution, trois pays se sont abstenus, tandis que neuf autres États membres du Conseil des 15 l’ont soutenue.

Dans le même temps, le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté un projet de résolution présenté par la Russie, qui réaffirme le droit du gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro de coordonner les livraisons d’aide au pays d’Amérique latine.

Le Venezuela traverse actuellement une crise politique tumultueuse. Tout a commencé le 5 janvier, lorsque le législateur Juan Guaido a été élu président de l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition, que toutes les autres branches gouvernementales refusent de reconnaître depuis 2016.

Le 23 janvier, deux jours après l’annulation de son élection par la Cour suprême vénézuélienne, Guaido s’est déclaré « président intérimaire » du pays. Maduro, qui a prêté serment pour son deuxième mandat présidentiel le 10 janvier après avoir remporté les élections de mai, qui ont été en partie boycottées par l’opposition, a qualifié la décision de Guaido de tentative de coup d’État orchestré par Washington.

Les États-Unis ont immédiatement reconnu le Guaido, après quoi une cinquantaine d’autres pays ont emboîté le pas. La Russie, la Chine, Cuba, la Bolivie et un certain nombre d’autres États ont, entre-temps, exprimé leur soutien au gouvernement légitime de Maduro. Le Mexique et l’Uruguay ont refusé de reconnaître le Guaido, se déclarant neutres et favorisant le règlement de la crise par le dialogue.

Les Vénézuéliens ont le droit de s’exprimer librement et démocratiquement. La France reconnaît @jguaido comme « président en charge » pour mettre en œuvre un processus électoral. Nous soutenons le Groupe de contact, créé avec l’UE, dans cette période de transition. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 février 2019