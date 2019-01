Le Sukhoi “Okhotnik” : C’est le premier drone de frappe autonome de la Russie

Un drone de combat de 20 tonnes, vitesse ~1000km/heure, sera doté d’un système d’intelligence artificielle

Des images de ce qui semble être un nouveau drone de frappe sans pilote sont apparues en Russie. On pense que cet avion est le drone de frappe lourd Sukhoi “Okhotnik” (“Hunter”), en cours de développement depuis 2011. Okhotnik est conçu pour frapper des cibles au sol à l’appui d’avions pilotés, détruisant les défenses antiaériennes et les unités de commandement.

Les images sont apparues pour la première fois sur les médias sociaux russes, illustrant des avions à aile volante monomoteur sans cockpit. Le drone est clairement conçu pour la furtivité mais manque de certaines fonctions furtives: il semble semé d’antennes probables à des fins de test, et la tuyère du moteur n’est ni masquée ni exposée. En fin de compte, Okhotnik utilisera des matériaux composites et un revêtement anti-radar pour réduire davantage sa signature radar. Il semble y avoir un peu de chaleur floue derrière le moteur, irradiant vers le haut, pour indiquer que le moteur à double flux de l’appareil est actif.

Le drone est officiellement connu sous le nom de Udarno-Razvedyvatelnyi Bespilotnyi Kompleks, ou «complexe de frappe sans reconnaissance». («Complexe» est l’équivalent russe d’appeler une arme ou un équipement un «système».) Un avion de combat de 20 tonnes – une taille impressionnante compte tenu du Super Hornet américain F/A-18E/F qui pèse 16 tonnes à vide et comprend un poste de pilotage et des systèmes d’assistance à la vie pour un pilote.

Le gouvernement russe a signé un accord de développement avec le bureau de design Sukhoi en 2011, date à laquelle le drone était décrit comme un « avion de sixième génération » propulsé par deux moteurs Klimov RD-33MK non post-combustion ou par un seul moteur Sukhoi Su-57. La présence d’une buse à un seul moteur indique que Okhotnik a emprunté cette dernière voie. Okhotnik aurait une vitesse maximale de 621 milles [~1000km] à l’heure.

En juillet 2018, le journal russe TASS, cité par le gouvernement russe, citait un expert de l’aviation militaire: «L’Okhotnik a probablement été conçu pour accomplir des missions analogues à celles assignées aux UAV-Drone américains: détruire les systèmes de défense aérienne, les communications, le commandement et le contrôle de l’ennemi. postes dans des situations où l’utilisation d’aéronefs est associée à des risques considérables pour les équipages.»

Okhotnik sera un drone totalement autonome. Autrement dit, il pourra décoller, accomplir sa mission et atterrir sans ingérence humaine. L’utilisation d’armes nécessitera l’approbation de l’homme, en maintenant un «homme, un expert» capable d’analyser de manière critique une situation de combat et, si nécessaire, d’abandonner une attaque. Okhotnik sera le pionnier dans la mise au point d’un système d’intelligence artificielle de combat qui sera éventuellement utilisé par les chasseurs russes de la sixième génération.

L’opération Okhotnik a été réalisée à l’usine d’aviation de Chkalov, située à Novossibirsk, et, d’après les médias russes, effectue des tests de piste au sol depuis Thanksgiving 2018 [La fête de l’Action de grâce, jeudi 28 novembre]. Les photos rendues publiques sont probablement issues de tels tests et ne suggèrent en aucun cas que effectivement volé encore. En novembre, TASS a annoncé que les essais sur piste consistaient «à inclure ce qu’on appelle des sauts – l’avion décollera et atterrira brièvement presque immédiatement. Une fois ces essais terminés, le drone effectuera son vol inaugural. TASS a également annoncé que les vols débuteraient au printemps 2019.

L’armée russe n’a pas intégré d’aéronefs de combat sans équipage à ses inventaires dans la même mesure que les États-Unis, et l’industrie russe du drone serait moins sophistiquée que celle de l’Ouest. Les drones américains armés, quant à eux, sont pour la plupart relégués au MQ-9 Reaper et aux avions plus petits utilisant des turbopropulseurs à propulsion. Le premier drone américain équipé de turboréacteurs conçu pour un usage militaire traditionnel, le MQ-25 Stingray, fonctionnera principalement comme un ravitailleur aérien ravitailleur doté de certaines capacités de collecte de renseignements. En ce sens, Okhotnik n’a pas d’égal aux États-Unis.

Tout ce que nous savons sur Okhotnik – hormis les images – provient des médias russes et devrait être pris avec un grain de sel [pour dire qu’on dit ne doit pas être pris au sérieux]. Néanmoins, il semble qu’un véritable drone furtif de combat soit testé en Sibérie. Il convient toutefois de rappeler que le chasseur de cinquième génération Sukhoi Su-57 a volé pour la première fois en 2010 et qu’en 2019, il n’était toujours pas opérationnel. Un drone autonome sans équipage, pas vraiment une spécialité russe, pourrait prendre aussi longtemps, sinon plus, à se développer..

