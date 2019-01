Chine : Tir d’un missile chinois «tueur de porte-avions» capable d’atteindre le territoire US

Chef Xi, oui Chef Poutine! Tu vas tirer sur les porte-avions US, s’ils me cherchent oui!😎😅😂

Les images du tir d’un missile balistique chinois de portée intermédiaire Dong-Feng 26 [DF-26], capable d’atteindre le territoire états-unien, ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux.

Une vidéo publiée sur Twitter montre un tir d’un missile balistique chinois Dong-Feng 26 [DF-26]. La portée de ce missile lui permettrait d’atteindre les États-Unis.

Selon les informations de la Fédération des scientifiques américains [Federation of American Scientists — FAS], un des sites de lancement de DF-26, récemment déployés, se trouve dans la région autonome de Mongolie-intérieure, dans le nord de la Chine.

D’après les experts militaires américains, le déploiement de missiles de ce type offre à la Chine la possibilité d’attaquer les bases militaires situées sur l’île américaine de Guam, dans l’océan Pacifique. Selon l’expert du Center for the National Interest Harry Kazianis, ces missiles seraient capables d’éliminer des navires en mouvement dans un rayon de 4.000 km, ce qui ferait d’eux de véritables «tueurs de porte-avions».

french.alahednews.com.lb

#Chine: Le missile chinois DF-26 préoccupe les #USA https://t.co/k746SEJTMe via @IntropaJacques La Chine peut frapper #Guam, dans le #Pacifique ou les porte-avions nucléaire US de classe Nimitz et Ford! Oups! #China pic.twitter.com/pQa4xJ5DUz

— Intropa Jacques (@IntropaJacques) 16 août 2018