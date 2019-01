La Russie débarque à Manbij, Syrie

La police militaire des forces armées russes a commencé à patrouiller à Manbij

Alors que le conseiller US pour la sécurité nationale, John Bolton entame sa visite à Ankara dans le stricte objectif d’éloigner davantage la Turquie de la Russie et de l’Iran, les sources d’information font état de l’arrivée des patrouilles russes dans la ville de Manbij.

Depuis deux semaines et à l’appel des Kurdes de Syrie, l’armée syrienne s’est déployée sur la porte nord-ouest de la ville pour contrer toute éventuelle offensive de la Turquie. Les assauts des terroristes pro-Ankara qui se sont ces derniers temps multipliés, ont par ailleurs fini par pousser l’aviation syrienne et russe à reprendre leurs frappes. Tout ceci, affirment les analystes, devraient envoyer un signal fort à Erdogan.

La police militaire des forces armées russes a commencé à patrouiller à Manbij, dans la province syrienne d’Alep, près de la frontière turque, a déclaré à la presse le porte-parole de la police, Yusup Mamatov.

Après que les États-Unis ont décidé de retirer leurs troupes de Syrie, les Unités de protection du peuple kurde YPG ont lancé un appel à Damas pour qu’elles contrôlent les zones qu’elles occupaient précédemment, notamment Manbij, et les protègent de l’invasion turque.

Fin décembre, les troupes syriennes sont entrées dans Manbij. Début janvier, le ministère syrien de la Défense a annoncé qu’environ 400 miliciens des YPG avaient quitté Manbij et s’étaient dirigés vers la rive orientale de l’Euphrate pour se concentrer sur la lutte contre le groupe terroriste Daech.

«Aujourd’hui, des patrouilles russes ont commencé à patrouiller à Manbij et sa banlieue. La tâche consiste à assurer la sécurité dans la zone et à contrôler les positions et les agissements des groupes armés », a déclaré Mamatov.

« Les militaires ont effectué des patrouilles de plusieurs dizaines de kilomètres dans le nord de la province, et l’itinéraire changera régulièrement à l’avenir », a précisé le responsable de la police militaire russe, rappelant que la police militaire recevait des habitants de la ville des informations faisant état de décharges d’armes et d’obus non explosés qui sont restés dans la région depuis l’occupation des territoires par des terroristes.

Après le retrait de la Turquie de Manbij, les terroristes pro-Ankara ont été obligés de se retirer de la zone pour se déployer dans des zones sous contrôle turc entre autres à Idlib et al-Bab.

parstoday.com

Adaptation Yandex

La police militaire russe a commencé à patrouiller les environs de la ville de Manbij, dans le gouvernorat syrien d’Alep. Cette mesure fait suite à l’entrée des troupes du gouvernement syrien dans la région et vise à prévenir les hostilités.

« Aujourd’hui, nous avons commencé à patrouiller la zone de sécurité dans la région de la colonie de Manbij et ses environs. La tâche est d’assurer la sécurité dans la zone de responsabilité, de contrôler la situation et les mouvements des unités armées », a déclaré le porte-parole de la police militaire russe Yusup Mamatov aux journalistes.

Fin décembre, les chefs des milices kurdes qui contrôlent la ville de Manbij, située près de la frontière avec la Turquie, ont conclu un accord avec Damas, restituant le contrôle de la région au gouvernement et laissant entrer les troupes syriennes. La semaine dernière, les unités des YPG ont commencé à se retirer de Manbij, se dirigeant vers l’est à travers l’Euphrate..