Saint-Pétersbourg, Russie : le président Poutine célèbre Noël

«Je vous félicite de tout mon cœur pour ce joyeux Noël.

Cette merveilleuse fête donne aux gens joie et espoir, les unit autour de valeurs spirituelles et morales durables, de traditions de charité et de charité. Des coutumes folkloriques et familiales, transmises de génération en génération, la foi sincère en de bons changements et la réalisation des désirs les plus chers y sont associés.

Je note avec satisfaction que l’Église orthodoxe russe et d’autres confessions chrétiennes jouent un rôle important et positif dans la vie de notre pays, veillent à l’harmonie sociale, renforcent l’institution de la famille, éduquent les jeunes et font beaucoup pour résoudre les problèmes sociaux urgents et harmoniser le dialogue interethnique et interreligieux. Un travail aussi fructueux et très demandé mérite une profonde reconnaissance et du respect.

Je souhaite aux chrétiens orthodoxes, tous les citoyens de la Russie, qui célèbrent Noël, la santé, le succès et la prospérité..»

