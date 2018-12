Syrie: Les forces russes entrent dans la ville près de Manbij avec l’armée syrienne

L’armée turque pourrait lancer son invasion pour prendre la ville de Manbij

Update: Russian forces enter town near Manbij with Syrian Army

BEYROUTH, LIBAN, 16h30 – L’Armée arabe syrienne SAA est rentrée aujourd’hui dans la ville d’Al-‘Arimeh, après s’en être retirée pendant la campagne Afrin de l’armée turque plus tôt cette année.

Selon une source de la ville d’Alep, l’armée arabe syrienne, aux côtés de l’armée russe, est rentrée à Al-Arimeh après que les Forces démocratiques syriennes Kurdes SDF ont accepté de la remettre à Damas mardi.

Selon la source, l’armée arabe syrienne et l’armée russe sont entrées à Al-‘Arimeh avec un convoi de plus de 40 véhicules et des centaines de soldats.

Al-‘Arimeh est stratégiquement situé le long de la route Al-Bab-Manbij, qui est également une zone de première ligne entre les Forces démocratiques syriennes et l’Armée libre syrienne FSA soutenue par la Turquie.

Avec Al-‘Arimeh sous leur contrôle, l’armée arabe syrienne se trouve maintenant à une certaine distance de l’axe sud-ouest de Manbij.

Aucun accord n’a été conclu entre les Forces démocratiques syriennes et l’armée arabe syrienne concernant l’avenir de Manbij et il est fort probable que rien ne sera mis en place avant que l’armée turque ne lance son invasion pour prendre la ville..

